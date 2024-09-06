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«Метінвест» розширює виробництво для армії: нові бункери та мінні трали на фронті (фото)

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Метінвест» розширює виробництво для армії: нові бункери та мінні трали на фронті (фото)
«Метінвест» також розпочав виробництво великих підземних споруд для потреб ЗСУ
фото: metinvestholding.com

Компанія з початку війни активно розширює виробництво оборонної продукції для ЗСУ у рамках ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова

Компанія «Метінвест» за час війни значно розширила лінійку оборонної продукції для Збройних Сил України. З самого початку повномасштабного вторгнення у 2022 році компанія почала виробництво сталевих пластин для бронежилетів, яких найбільше бракувало на фронті. Про це пише у своєму матеріалі NV.

Надалі «Метінвест» освоїв повний цикл виробництва бронежилетів найвищого класу захисту, передавши ЗСУ близько 150 тисяч одиниць. За перші місяці війни зі сталі «Метінвесту» виготовили понад 80 тисяч протитанкових їжаків, 5 тисяч польових пічок і 256 тисяч скоб для будівництва захисних споруд. З розвитком бойових дій компанія почала виробництво бронезахисту для фронтових автомобілів та пристроїв для захисту від дронів-камікадзе.

У 2023 році «Метінвест» почав випускати протимінні трали для танків та підземні бункери з хвилястої сталі для швидкого розгортання оборонних позицій. Нині компанія виготовила вже 559 бункерів і 19 тралів для використання на фронті. «Метінвест» також розпочав виробництво великих підземних споруд для потреб ЗСУ. У відповідь на запит про нові лінії оборони, компанія виготовляє підземні бункери з хвилястої сталі, перші з яких з'явилися на фронті влітку 2022 року.

«Ловець ланцетів»
«Ловець ланцетів»

На сьогодні військовим передано 559 таких бункерів. Крім того, інженери компанії розробили нову конфігурацію укриттів для командних пунктів, що забезпечують безперервне керування військовими діями у безпечних умовах. Перший такий «центр прийняття рішень» вже встановлений на одному з найгарячіших напрямків фронту. Ці командні пункти складаються з кількох мобільних укриттів, які швидко розгортаються та забезпечують захист від артобстрілів.

«Метінвест» планує виготовити близько 30 таких командних пунктів, а також працює над створенням спеціальних укриттів для операторів дронів і медичних стабілізаційних пунктів, що також є вкрай важливими для фронту.

«Основна мета цих пунктів – безперервне керування військом у безпечних умовах. Без координації починаються якісь незрозумілі дії на лінії фронту. Ці пункти зараз дуже потрібні, й ми продовжуємо їх виробництво», – говорить операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко.

«Метінвест» розширює виробництво для армії: нові бункери та мінні трали на фронті (фото) фото 1

Однією з ключових проблем у виробництві оборонної продукції є брак людських ресурсів. «Метінвест» стикається зі складнощами через міграцію, мобілізацію та брак спеціалізованих робітників, які могли б зосередитися на військових замовленнях. Компанія також закликає до залучення приватних компаній у виробництво оборонної продукції, що сприяло б розвитку військово-промислового комплексу України.

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Теги: Рінат Ахметов завод Україна фронт

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