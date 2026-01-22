Збитки на $50 млн. СБУ уразила нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» – джерело

Унаслідок удару по обʼєкту спалахнула масштабна пожежа

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в Службі безпеки.

Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 млн кубометрів.

Унаслідок атаки пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах. Також ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. У них зафіксовано пошкодження запірної арматури, що призвело до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням. Загальна площа пожежі становила близько 7 тис. кв м.

Орієнтовні збитки, за попередньою оцінкою, становлять близько $50 млн. «СБУ продовжує системно бити по ключових енергетичних та експортних артеріях РФ, які забезпечують надходження коштів до бюджету країни-агресора і напряму фінансують війну проти України. Ураження таких об’єктів має критичне значення для послаблення економічних і логістичних можливостей ворога», – зазначило джерело.

January 22, 2026

Нагадаємо, у ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» (н. п. Волна, Краснодарський край), який залучений у забезпеченні окупантів.

Крім цього, здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ», радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У», радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М»).