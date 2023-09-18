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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Переворот у Габоні. Історія закінчена?

glavcom.ua
Бріс Олігі Нгема та його дружина під час присяги
фото: AFP

Кілька слів про нового президента Габону, генерала Нгеме

Настав час закрити тему військового перевороту в Габоні.

Ситуація там остаточно стабілізувалася. Переворот дійшов до логічного кінця. Генерал Бріс Олігі Нгема, командувач Республіканської (президентської) гвардії, був приведений до присяги як «тимчасовий президент».

Після цього військові зібрали провідних бізнесменів країни і сказали їм приблизно таке: «усе нормально, нічого не змінюється, працюйте, як раніше, а про попереднього президента забудьте». І ніби як усі погодилися. Інвестиції зарубіжних компаній, що працюють у Габоні, також гарантовані. Щоправда, бізнес чекає оголошення нового економічного блоку уряду, щоб точно розуміти, які будуть пріоритети у нової влади.

Як я і припускав, військові не висували жодних вимог до Франції. Їхня база залишається, їхні компанії продовжують працювати, а відносини з Парижем взагалі ніяк не змінилися в публічній площині. У непублічній французам боляче і неприємно, але вони готові змиритися. Принаймні, немає такого агресивного антифранцузького вайбу, як у Нігері чи Малі.

Кілька слів про нового президента Габону, генерала Нгеме.

Йому 48 років. Свою кар'єру він побудував за президента Омара Бонго, і йому зобов'язаний, по суті, своїм життям. Коли Омар Бонго помер 2009 року, генерал не був особливо радий приходу до влади його сина Алі, і його «заслали» військовим аташе в Марокко. За кордоном жив 10 років, поки його не повернули 2020 року на посаду командувача гвардії.

З Марокко генерала пов'язує дуже багато чого. Його дружина марокканка, він знає марокканський діалект арабської. Його альма-матер – Королівська військова академія в Мекнесі, через яку пройшло багато африканських лідерів, приміром, нинішні президенти Мавританії, Маврикія, Коморських островів і генерал Абдурахман Ч'яні, який нещодавно здійснив переворот у Нігері.

Є версія, що генерал Нгема досі лишається лояльним родині Бонго, попри переворот. Зокрема, через старшу сестру поваленого президента, Паскалін Бонго, яку вважають причетною до путчу. Мовляв, вона була незадоволена правлінням брата і щонайменше не опиралася перевороту.

Загалом, у Габоні починається нова політична епоха, і з переворотом, думаю, вже все скінчено, відігравати назад ніхто нічого не буде.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Африка держпереворот

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