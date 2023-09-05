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Франція почала переговори про виведення частини своїх військ з Нігеру

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Франція почала переговори про виведення частини своїх військ з Нігеру
Призначений військовими премʼєр-міністр Нігеру Алі Махаман Ламін Зейне намагається якнайшвидше відправити французьких військових у Францію
фото з відкритих джерел

У Нігері наразі перебувають майже 1500 французьких військовослужбовців

Франція веде переговори з нігерською хунтою про виведення французьких військ із країни після державного перевороту.. Про це повідомив Le Monde.

Наразі у Нігері перебувають майже півтори тисячі французьких військовослужбовців, яких туди направили для боротьби з джихадистами в регіоні Сахель.

За даними анонімного джерела видання, через місяць після того, як правляча хунта денонсувала довготривалі угоди про військову співпрацю між Францією та Нігером, «розпочалися дискусії щодо виведення певних військових груп»

«Це нормально обговорювати це, оскільки антитерористичне співробітництво призупинено», – додало джерело видання.

Призначений військовими премʼєр-міністр Нігеру Алі Махаман Ламін Зейне заявив, що сторони контактують, щоб «якнайшвидше» відправити французькі війська у Францію.

Раніше повідомлялося, що заколотники, що прийшли до влади в Нігері, позбавили посла Франції дипломатичної недоторканності. Рішення було ухвалено після того, як глава дипмісії проігнорував вимогу з'явитися до МЗС. До цього посол відмовився розпочинати переговори з представниками нового керівництва країни. У відповідь лідери бунтівних сил дали йому дві доби на те, щоб залишити Нігер. Аналогічний ультиматум висунули і німецькому послу. Йому дали 48 годин на те, щоб виїхати із західноафриканської республіки.

Лідер державного перевороту в Нігерії оголосив про намір повернути західноафриканську країну під цивільне правління протягом трьох років. Про це заявив генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками із західноафриканського регіонального блоку Ecowas.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума. А сам Президент Нігеру, якого після держеперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні. 

Теги: Франція Нігерія держпереворот

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