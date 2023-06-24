Пригожин зобов'язаний іти ва-банк. Інакше смерть

Російське військове керівництво взяло курс на нейтралізацію ПВК «Вагнер»

Мені історія з (поки що) віртуальним заколотом Пригожина нагадує аналогічні історії з Сирії.

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Там теж купка регіональних олігархів наплодили всіляких ПВК і добробатів у піковий період війни в 2012-2016 роках, а потім уряд їх зачищав, причому жорстко і безкомпромісно.

До «маршів справедливості» не доходило, і в прямому ефірі, звичайно ж, ніхто стосунків із МО не з'ясовував. Їх просто заздалегідь відстежували і душили, поки не пізно, або насильно кооптували в армію.

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Тут було кілька варіантів розвитку подій:

З умовними пригожинами траплявся нещасний випадок, а його бригада розформовувалася або включалася в армію. Він тікав із країни, передаючи контроль армії. Він входив до складу армії на компромісних умовах і домовлявся. Він входив до складу армії на невигідних умовах, і його потім поступово видавлювали із системи.

Думаю, десь у логіці цих сценаріїв усе і буде розвиватися.

Насправді, закономірна ситуація в умовах ведення не найефективнішої війни, політико-ідеологічної радикалізації та формування множинних силових центрів. Підйом варлордів і їхня спроба кинути виклик державі або окремим її представникам гарантована.

У доповіді нашого Інституту від 30 січня ми писали, що російське військове керівництво взяло курс на поступову нейтралізацію Євгена Пригожина та його силового проєкту у 2023-му році, а тому ескалація була неминучою.

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Тільки у 2023-му році у нього є шанс піти ва-банк і почати качати права, бо далі його будуть розбирати на частини, як у військовому сенсі, так і в політичному. Рішення МО РФ змусити всі ПВК піти з ними на контракт – якраз закріплює тенденцію.

«Тому саме у 2023 році Пригожин спробує увійти в групу силовиків як складова військової машини РФ. Очікується пошук союзників, одним із яких може стати Золотов, а також просування законодавчих ініціатив, спрямованих на легалізацію ПВК «Вагнер» на території РФ».

Ну і про Путіна і партію:

«Другий напрямок посилення – партійний проєкт радикального характеру – так само можливий. У Пригожина є відповідні медіаресурси, є партнери (Регнум, КП) і є «історія» участі у війні. І, що важливо, у нього є партнерські або близькі до партнерських відносини з думською партією «Справедлива Росія». Але, проблема на даному напрямку лежить у нерішучості Кремля. У Путіна поки не визначилися ні з форматом майбутньої партії, ні з іменами її можливих лідерів. Пригожин, зайвою своєю активністю восени поставив під сумнів свою керованість. А отже, не тільки знизив шанси одноосібно очолити новий політичний проєкт, а й знизив шанси отримати там контрольний пакет. Судячи з усього, у Кремлі поки що питання політичного майбутнього Пригожина поставили на паузу і збираються відсторонено дивитися на те, чи зможе він «вижити» у фронтовій і політичній боротьбі з Міноборони і генштабом»