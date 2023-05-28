Фінляндія не виключає можливості розпаду ОБСЄ: що відомо

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) загрожує криза протягом шести місяців

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто не виключає розпад ОБСЄ через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, з посиланням на Yle.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації», – зазначив Хаавісто.

Згідно з правилами організації, голова, що ротується, повинен бути схвалений усіма 57 державами-членами. Проте цьогоріч Росія та Білорусь не підтримали кандидатуру Естонії на посаду голови наступного року, а сама Естонія відмовитися від своєї кандидатури не готова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) було створено у 1994 році у Будапешті, коли серія зустрічей з питань європейської безпеки та співробітництва переросла у самостійну організацію.

Перша зустріч з питань безпеки та співробітництва в Європі відбулася у 1975 році в Гельсінкі за ініціативою Фінляндії та особисто президента Фінляндії Урхо Кекконена.

Як відомо, ОБСЄ єдине європейське безпекове об'єднання, яке об'єднує Європу, Росію, США та Україну, і його головна мета полягає в запобіганні конфліктам, моніторингу миру та спостереженні за виборами.