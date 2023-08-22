Росія підняла уздовж лінії фронту 10 винищувачів – Ігнат

Працює в небі Іл-22, А-50, а на півночі також літаки-розвідники

Станом на ранок вівторка, 22 серпня, спостерігається активність російської авіації, ворог підняв у повітря до 10 винищувачів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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«Зараз станом на цей час в повітрі є авіаційна активність, працюють наші пілоти, завдаючи ударів по противнику, по різних об’єктах на різній дальності працює різна авіація. Противник теж підняв у повітря чималу кількість літаків. Зараз і безпілотників, і до 10 винищувачів ворожих знаходяться, починаючи з акваторії Чорного та Азовського моря і далі на окупованих територіях і теж завдають ударів по наших позиціях», – повідомив Ігнат.

За його словами традиційно працює в небі Іл-22, А-50, а на півночі також літаки-розвідники.

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Речник повідомив, що вночі ворог застосував БПЛА та ракету типу «Іскандер К». «За ніч застосовував ворог кілька ударних БПЛА типу «Шахед» і крилату ракету типу «Іскандер К». Це попередній результат, зараз дані уточнюються», – додав Ігнат.

Нагадаємо, російські загарбники вивели у Чорне море два надводних і один підводний ракетоносії, які готові до застосування по території України.

Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.