ЄС вимагає від України відремонтувати «Дружбу» для трансферу нафти з РФ

Російська атака на ділянку нафтопроводу «Дружба» призвела до зупинки поставок до Угорщини та Словаччини

Європейська комісія заявила, що хоче отримати від України графік ремонту нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до Європи, після того, як він був пошкоджений на початку цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що російська атака на ділянку нафтопроводу «Дружба» на території країни призвела до зупинки поставок до Угорщини та Словаччини з 27 січня.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну в затримці відновлення роботи нафтопроводу, щоб чинити тиск на Угорщину з метою змусити її відмовитися від протидії вступу країни до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, на його думку, Україна не відновила транзит нафти з політичних міркувань.

Обидві країни звернулися до Хорватії за допомогою в постачанні російської нафти через побоювання негайного дефіциту палива. Однак міністр економіки Хорватії Анте Сусняр заявив, що цього не відбудеться.

«Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але він допомагає фінансувати війну і напади на український народ. Жодна країна ЄС не має технічних підстав залишатися прив'язаною до російської нафти», – написав Сусняр.

Європейська комісія заявляє, що не бачить короткострокового ризику для безпеки постачання нафти в Угорщині та Словаччині, оскільки обидві країни мають достатні запаси. Речник комісії повідомив, що комісія підтримує контакт з Україною щодо термінів ремонту.

Зокрема, за словами речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен, ситуація не становить загрози для постачання палива. «Нагадаю, що короткострокових ризиків для безпеки постачання (нафти) немає, оскільки обидві держави-члени – Угорщина та Словаччина – мають запаси нафти на 90 днів», – сказала Ітконен.