Чи відмовилася Індія від купівлі російської нафти? Кремль зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Пєсков заявив, що Москва «дуже уважно» відстежує інформацію про відмову Індії від закупівель російської нафти
фото: AP

Москва збирається нарощувати двосторонні відносини з Делі

Російська Федерація не має інформації про відмову Індії від російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

Прессекретар Путін наголосив, що «з цього приводу якихось заяв із Делі ми не чули». Водночас він наголосив, що Москва планує і далі розвивати двосторонні відносини з Делі.

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про укладення угоди з Індією щодо зниження тарифів і відмови країни від закупівель російської нафти, речник Кремля сказав, що Москва «дуже уважно» відстежує новини щодо цього, а також фіксує й аналізує заяви американського лідера.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив факт телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Однак він не уточнив, чи порушувалося під час неї питання можливого відмовлення Індії від російської нафти

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем привітав відмову Індії від російської нафти та заявив, що рішення Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти посилює економічний тиск на Москву та скорочує фінансові ресурси, які Кремль використовує для ведення війни.

