Чому народного депутата майже неможливо позбавити мандата?

Усі згодні, що дисципліну чиновників варто посилювати

Мені подобаються ці запеклі дискусії в Мережі з приводу нардепів, якими йде розслідування. Або за тими, хто не голосує із фракцією. Вистачало історій у парламенті минулого і цього скликань. Народ обурюється – чому виключають із фракції, а не позбавляють мандата?

А тому що для позбавлення мандату депутат-списочник має сам вийти з фракції. А мажоритарника позбавити мандата взагалі неможливо. Тому що він пройшов не за партійним списком, саме за нього голосували люди на окрузі. І лише вони теоретично можуть відкликати його із Верховної Ради.

Питання можна було б закрити із запровадженням імперативного мандату. І низка колег активно виступають на підтримку такого рішення. Інші лякають диктатурою партійного керівництва.

Отже, є цікава тема для обговорення – всі згодні, що дисципліну варто посилювати, але очевидно, що робити це потрібно обережно та обдумано. І точно з наступного скликання Верховної Ради.

Той самий нардеп Кузьміних – мажоритарник. Тож фракція може його виключити – і згідно із законом усе. Здати мандат він може лише за власним рішенням. Крапка. А поки що попереду слідство і суд.

Відео в інтернеті, звісно, вражає. Але... скільки таких відео від НАБУ ми бачили за останні п'ять років? І скільки за фактом вироку? Тож я не ризикну робити прогнози.

Очевидно, що ніхто не заважає працювати НАБУ. І САП теж має всі важелі у руках. І сам депутат готовий ходити на допит та давати свідчення. І Генпрокурор усе підписав.

Тож – чекаємо на результат у вигляді рішення суду. Сподіваюся, що процес не затягнеться на роки?

Читайте також:

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.