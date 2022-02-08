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    Думки вголос

    Чому народного депутата майже неможливо позбавити мандата?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Нардепів періодично&nbsp;викривають&nbsp;на хабарництві - Чому народного депутата майже неможливо позбавити мандата?
    Нардепів періодично викривають на хабарництві
    фото: НАБУ

    Усі згодні, що дисципліну чиновників варто посилювати

    Мені подобаються ці запеклі дискусії в Мережі з приводу нардепів, якими йде розслідування. Або за тими, хто не голосує із фракцією. Вистачало історій у парламенті минулого і цього скликань. Народ обурюється – чому виключають із фракції, а не позбавляють мандата?

    А тому що для позбавлення мандату депутат-списочник має сам вийти з фракції. А мажоритарника позбавити мандата взагалі неможливо. Тому що він пройшов не за партійним списком, саме за нього голосували люди на окрузі. І лише вони теоретично можуть відкликати його із Верховної Ради.

    Питання можна було б закрити із запровадженням імперативного мандату. І низка колег активно виступають на підтримку такого рішення. Інші лякають диктатурою партійного керівництва.

    Отже, є цікава тема для обговорення – всі згодні, що дисципліну варто посилювати, але очевидно, що робити це потрібно обережно та обдумано. І точно з наступного скликання Верховної Ради.

    Той самий нардеп Кузьміних – мажоритарник. Тож фракція може його виключити – і згідно із законом усе. Здати мандат він може лише за власним рішенням. Крапка. А поки що попереду слідство і суд.

    Відео в інтернеті, звісно, вражає. Але... скільки таких відео від НАБУ ми бачили за останні п'ять років? І скільки за фактом вироку? Тож я не ризикну робити прогнози.

    Очевидно, що ніхто не заважає працювати НАБУ. І САП теж має всі важелі у руках. І сам депутат готовий ходити на допит та давати свідчення. І Генпрокурор усе підписав.

    Тож – чекаємо на результат у вигляді рішення суду. Сподіваюся, що процес не затягнеться на роки?

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Верховна Рада суд депутат НАБУ
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    Чому народного депутата майже неможливо позбавити мандата?