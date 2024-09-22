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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Нам потрібна серйозна розмова про війну та ЗСУ

glavcom.ua
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Військові хочуть, щоб влада та громадянське суспільство зрозуміли їхні проблеми
фото з відкритих джерел

«Військові гарують на виснаження насамперед психологічно. І потихеньку сходять з глузду у тій чи іншій формі»

Ну що, друзі, а давайте поговоримо про війну та ЗСУ серйозно. Це стосується не лише тих, хто служить. Тих, хто буде мобілізований – теж. Або не буде. Залежить від того, до чого прийдемо. Війна не тривала два-три місяці та не закінчиться завтра. І тягнуть її ті, хто пішов із самого початку чи пізніше, а також мобілізовані.

Вхід для всіх різний, вихід не передбачено. Про демобілізацію політики різко замовкли. Це мені зрозуміло. Військових та членів їхніх сімей, як виборців, не так багато. А якщо нас демобілізують, доведеться мобілізувати інших виборців. Вони засмучуються. Політично все зрозуміло. Чи це справедливо? А кого це турбує?

Так ось, дорогі друзі. Якщо ви хочете, щоб військові продовжували воювати, а не божеволіли, не йшли в СЗЧ і не йшли у відмову та в'язницю. Ви ж цього хочете? Тоді спробуйте зрозуміти, чим вони живуть. Знаєте яка у нас головна проблема? Це не моя думка, це ми промовляли з побратимами з різних бойових бригад. Я ж товариський, друзі практично скрізь.

Так от – ніхто не голодний. І з формою все гаразд. Видають необхідне, а хто хоче, може просто докуповувати собі із зарплати. Машини ламаються, РЕБів не вистачає. Але тут рятують волонтери та небайдужі громадяни з донатами. Головна проблема – люди за-сь! Втомилися, якщо цензурно! Військові гарують на виснаження насамперед психологічно. І потихеньку сходять з глузду у тій чи іншій формі. Насамперед бойові. Перегорають. Прийміть це як факт. Або запитайте у знайомих військових.

Не тягтиму кота за різне – одразу висновок. Потрібні зміни у ситуації з відпочинком військовослужбовців. На мій погляд, найпростіший і найлогічніший компроміс – регулярні обов'язкові відпустки. Кожні три місяці – два тижні відпустки. Без варіантів. Щоб люди відійшли від війни, побули вдома з рідними та психіка зміцніла. Інакше ви втратите нас досить швидко. Бійці, що втомилися і задовбалися, частіше виходять з ладу. Через поранення, психіатрію, СЗЧ і ... двохсотими. Зарплати також, до речі, можна додати. Занадто добре стане? Супер, підуть добровольці до ЗСУ і стане не потрібна мобілізація. Ви ж це підтримаєте, цивільні?

Проконсультуюсь із знайомим депутатом (так склалося, що тут депутатів небагато буває), як це зробити на рівні закону. І зроблю петицію президенту. Попрошу побратимів у профспілці подивитися, як можна прискорити процес. Думаю, цими днями почну цим займатися і розраховую на вашу підтримку.

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Джерело
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Теги: ЗСУ війна демобілізація добровольці військові мобілізація

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