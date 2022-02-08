Чаус вніс понад 700 тис. грн застави – ЗМІ

Колишній суддя зміг протягом тижня зібрати велику суму грошей, аби вийти з-під домашнього арешту

Підозрюваний у хабарництві екссуддя Микола Чаус вніс заставу у розмірі 718 тисяч грн. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Заставу внесено», – повідомили журналістам у відомстві.

За попередньою інформацією, заставу було внесено 7 лютого.

Чаус мав внести заставу протягом п'яти днів після того, як 1 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив відповідне рішення. До цього Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому було призначено у серпні 2021 року.

28 січня Чаусу скасували цілодобову охорону СБУ. Однак оперативні працівники ще тимчасово його супроводжують.

Чаус сказав, що після повернення в Україну встановив щонайменше три спроби фізичного знищення. За його словами, кілька тижнів тому до нього зверталися правоохоронні органи Молдови і він передав їм інформацію на випадок, якщо щось станеться.

12 січня суд продовжив запобіжний захід Чаусу. Він підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч готівкою.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус просить Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування його зі штату суддів.

Зазначимо, у грудні засідання суду у справі Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тис, перенесли нібито через те, що Чаус втратив слух.

30 листопада 2021 року Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса. Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня минулого року детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ. І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».