ISW: Путін готує таємну мобілізацію резервістів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Російський диктатор Путін навряд зважиться на повномасштабну мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, готується до таємної мобілізації резервістів, щоб компенсувати дефіцит добровольців, які беруть участь у війні проти України. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті, проаналізувавши указ президента РФ від 8 грудня, передає «Главком».

Цей документ дозволяє призов на обов'язкову службу та проходження «військових зборів» для невизначеної кількості резервістів у 2026 році.

Автори звіту висловлюють сумніви, що Путін зважиться на повномасштабну мобілізацію. Найбільш імовірним сценарієм є постійне вербування резервістів.

«Указ від 8 грудня, ймовірно, дасть змогу Кремлю таємно мобілізувати членів свого стратегічного неактивного резерву», – зазначають в ISW.

Важливо, що цей указ не встановлює жодних обмежень щодо залучення неактивних резервістів до бойових операцій. Це дозволяє Кремлю призивати та визначати використання неактивних резервістів під час або після військових зборів, пояснюють в Інституті.

Аналітики додають, що хоча призов резервістів на обов'язкову службу може дозволити Кремлю сформувати війська та демобілізувати військовослужбовців, мобілізованих у 2022 році, з меншими фінансовими витратами, це ймовірно, створить для Кремля більш серйозні політичні ризики.

Як відомо, попри постійні темпи просування російських військ на фронті, це не свідчить про те, що Росія неминуче захопить решту Донецької області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль активно поширює хибний наратив про те, що перемога Росії неминуча, а отже, Україна та Захід повинні негайно погодитися на її вимоги.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни.

Цю позицію підтверджують заяви прокремлівських воєнних блогерів. Зокрема, один із них зазначив, що ухвалення мирного плану обмежить можливості Росії щодо захоплення нових українських територій. Інший блогер підкреслив, що військові цілі РФ не обмежуються лише Донецькою та Луганською областями, а поширюються також на Запорізьку та Херсонську.

