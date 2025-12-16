Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Зеленський показав світу, що російські війська не контролюють Куп’янськ
фото: Zelenskiy / Official

Президент України відвідав Куп’янськ, щоб розвінчати російську пропаганду 

На минулому тижні президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ на фронті, щоб спростувати заяви Путіна про нібито захоплене місто та показати світу правду про контроль України над територією. Про це заявив Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів 16 грудня, трансляцію вів Офіс президента.

«Минулого тижня я відвідав одне з наших міст на фронті, наше місто Куп'янськ. Це місто на сході України. І лінія фронту зараз справді дуже близько до цього міста. Путін публічно збрехав, заявивши, що російські сили вже захопили це місто», – розповів президент.

«Тому я сам поїхав до Куп'янська, щоб показати світу, що Путін бреше. Просто показати одну річ. Саме це, і ми повинні продовжувати показувати кожну російську брехню, бо правда відновлює справедливість. І я продовжу руйнувати кожну російську брехню на передовій і по всьому світу», – додав Зеленський.

Український лідер наголосив, що правда «відновлює справедливість».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив у парламенті Нідерландів, що Росія приносить війни іншим країнам і завжди вважає себе невинною. Зеленський зазначив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін і всі його пропагандисти часто використовують термін «першопричини війни»: ніби є щось «невідворотне», що змушує Росію й далі воювати. Вони стверджують, ніби причини російських воєн були не всередині РФ і не є частиною її власної природи, а лежать десь ззовні – в Україні, Європі, НАТО чи деінде, сказав Зеленський.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна путін Володимир Зеленський президент місто Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Запоріжжю
Удари по Запоріжжю, злив розмови Віткоффа та Ушакова: головне за ніч
26 листопада, 05:32
Візит Штайнмаєра до Британії відкрив урочистий прийом у Віндзорському замку
У Британії стартував триденний державний візит президента Німеччини
3 грудня, 15:33
Трамп: Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами
Трамп заявив, що європейські лідери прагнуть зустрічі із Зеленським та представниками США
10 грудня, 23:47
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Репарації для України: конвенцію підпишуть безпрецедентна кількість держав
Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України
Сьогодні, 13:45
Тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден введені в аеропорту Внуково
Москву атакували безпілотники
18 листопада, 18:22
Каспійськ було атаковано
Дрони атакували Каспійськ у Дагестані (відео)
1 грудня, 07:42
За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів
Сили оборони тестують нову зброю проти КАБів: що про неї відомо
30 листопада, 21:59
Ковентрі не дала чіткої відповіді на питання українського журналіста
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала інформацію про нейтральних росіян, які підтримують війну
10 грудня, 20:21

Події в Україні

Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025 року
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua