Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»

Президент України відвідав Куп’янськ, щоб розвінчати російську пропаганду

На минулому тижні президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ на фронті, щоб спростувати заяви Путіна про нібито захоплене місто та показати світу правду про контроль України над територією. Про це заявив Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів 16 грудня, трансляцію вів Офіс президента.

«Минулого тижня я відвідав одне з наших міст на фронті, наше місто Куп'янськ. Це місто на сході України. І лінія фронту зараз справді дуже близько до цього міста. Путін публічно збрехав, заявивши, що російські сили вже захопили це місто», – розповів президент.

«Тому я сам поїхав до Куп'янська, щоб показати світу, що Путін бреше. Просто показати одну річ. Саме це, і ми повинні продовжувати показувати кожну російську брехню, бо правда відновлює справедливість. І я продовжу руйнувати кожну російську брехню на передовій і по всьому світу», – додав Зеленський.

Український лідер наголосив, що правда «відновлює справедливість».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив у парламенті Нідерландів, що Росія приносить війни іншим країнам і завжди вважає себе невинною. Зеленський зазначив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін і всі його пропагандисти часто використовують термін «першопричини війни»: ніби є щось «невідворотне», що змушує Росію й далі воювати. Вони стверджують, ніби причини російських воєн були не всередині РФ і не є частиною її власної природи, а лежать десь ззовні – в Україні, Європі, НАТО чи деінде, сказав Зеленський.