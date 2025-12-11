Західноєвропейським оборонним підприємствам знадобиться кілька років, щоб наблизитися до масштабів виробництва зброї як у РФ

Аналітики попереджають, що Велика Британія не має готовності до ведення тривалої війни, а європейським оборонним заводам знадобиться кілька років, щоб досягти такого ж рівня масового виробництва озброєнь, як у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Гаміш Манделл, експерт Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), наголосив на сумнівах щодо здатності Великої Британії продовжувати бойові дії довше кількох тижнів у разі військового загострення в Європі.

Він зазначив, що медичні ресурси є обмеженими, поповнення резервів відбувається повільно, а наявний план на випадок великих втрат, схоже, виходить з нереалістичного припущення, що втрат не буде.

Сучасне технологічне суспільство критично залежить від мережі підводних трубопроводів і кабелів, які з'єднують Велику Британію зі світом, забезпечуючи передачу даних, фінансових операцій та енергії.

Експерти припускають, що приховані дії російських розвідувальних суден, таких як «Янтар», могли бути спрямовані на виявлення цих кабелів для потенційного саботажу. Це вказує на слабке місце Королівства у разі необхідності оборони в регіоні. У відповідь Королівський флот інвестував у підводні дрони, оснащені вбудованими датчиками, і робота в цьому напрямку продовжується.

Західноєвропейським оборонним підприємствам знадобиться кілька років, щоб наблизитися до масштабів виробництва зброї, які демонструє Росія. РФ останні роки ефективно нарощувала виробництво, що вже становить загрозу для Європи.

На думку аналітиків, без значних інвестицій та нарощування потужностей, Європа не зможе швидко компенсувати стратегічну перевагу РФ у сфері озброєнь. Це означає, що шанси перехопити військову ініціативу в разі нападу Росії на країни Балтії та НАТО загалом будуть дуже низькими.

