Головна Світ Політика
search button user button menu button

BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
фото з відкритих джерел

Західноєвропейським оборонним підприємствам знадобиться кілька років, щоб наблизитися до масштабів виробництва зброї як у РФ 

Аналітики попереджають, що Велика Британія не має готовності до ведення тривалої війни, а європейським оборонним заводам знадобиться кілька років, щоб досягти такого ж рівня масового виробництва озброєнь, як у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Гаміш Манделл, експерт Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), наголосив на сумнівах щодо здатності Великої Британії продовжувати бойові дії довше кількох тижнів у разі військового загострення в Європі.

Він зазначив, що медичні ресурси є обмеженими, поповнення резервів відбувається повільно, а наявний план на випадок великих втрат, схоже, виходить з нереалістичного припущення, що втрат не буде.

Сучасне технологічне суспільство критично залежить від мережі підводних трубопроводів і кабелів, які з'єднують Велику Британію зі світом, забезпечуючи передачу даних, фінансових операцій та енергії.

Експерти припускають, що приховані дії російських розвідувальних суден, таких як «Янтар», могли бути спрямовані на виявлення цих кабелів для потенційного саботажу. Це вказує на слабке місце Королівства у разі необхідності оборони в регіоні. У відповідь Королівський флот інвестував у підводні дрони, оснащені вбудованими датчиками, і робота в цьому напрямку продовжується.

Західноєвропейським оборонним підприємствам знадобиться кілька років, щоб наблизитися до масштабів виробництва зброї, які демонструє Росія. РФ останні роки ефективно нарощувала виробництво, що вже становить загрозу для Європи.

На думку аналітиків, без значних інвестицій та нарощування потужностей, Європа не зможе швидко компенсувати стратегічну перевагу РФ у сфері озброєнь. Це означає, що шанси перехопити військову ініціативу в разі нападу Росії на країни Балтії та НАТО загалом будуть дуже низькими.

Раніше повідомлялося, що 11 грудня має відбутися зустріч «коаліції охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії. «Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення», – пояснив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Теги: росія Європа Велика Британія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які шанси є у плані США для України та Росії?
Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України
21 листопада, 14:50
Супутниковий знімок великого центру зберігання та запуску БПЛА
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
11 листопада, 15:02
Зимова допомога передбачає ремонт енергомереж і забезпечення світла та тепла для українців
Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
12 листопада, 18:53
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Держсектретар США Марко Рубіо наразі активно бере участь у переговарах щодо мирного врегулювання війни в Україні
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
25 листопада, 22:31
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
Морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ
29 листопада, 13:35
Макрон: Боротьба з корупцією в Україні ефективна, оскільки приймаються відкриті та політичні рішення
Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та пояснив, чому в РФ такого не станеться
2 грудня, 00:17
США повільно реагували на нові загрози
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
18 листопада, 07:18
24-річна Потапова – переможниця шести турнірів WTA
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
4 грудня, 11:46

Політика

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
Данська розвідка вперше назвала США загрозою
Данська розвідка вперше назвала США загрозою

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua