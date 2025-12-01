США та Росія заплутались у датах зустрічі Віткоффа з Путіним

Наразі деталі цих перемовин невідомі

Спеціальний посланець США Стів Віткофф має зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним, але точна дата зустрічі поки невідома. США та Росія озвучили різні позиції щодо дати проведення переговорів, пише «Главком».

У коментарі для журналістів президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч із Путіним відбудеться цього тижня, однак точну дату не повідомив, хоча раніше сам Віктофф заявляв, що вирушить 1 грудня до Москви.

За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Як повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Путін зможе зустрітись з Віткоффом 4 або 5 грудня.

ЗМІ повідомляють, що Віткофф має поінформувати російську сторону, зокрема очільника Кремля Путіна щодо результатів переговорів, котрі відбулись у США між американською та українською сторонами.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною.

Згодом Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів.

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер.