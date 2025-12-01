Головна Світ Політика
США та Росія заплутались у датах зустрічі Віткоффа з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Віткофф та Путін найближчим часом зустрінуться
фото: Reuters

Наразі деталі цих перемовин невідомі

Спеціальний посланець США Стів Віткофф має зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним, але точна дата зустрічі поки невідома. США та Росія озвучили різні позиції щодо дати проведення переговорів, пише «Главком».

У коментарі для журналістів президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч із Путіним відбудеться цього тижня, однак точну дату не повідомив, хоча раніше сам Віктофф заявляв, що вирушить 1 грудня до Москви. 

За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Як повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Путін зможе зустрітись з Віткоффом 4 або 5 грудня. 

ЗМІ повідомляють, що Віткофф має поінформувати російську сторону, зокрема очільника Кремля Путіна щодо результатів переговорів, котрі відбулись у США між американською та українською сторонами.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною.

Згодом Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. 

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

Теги: путін переговори Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

