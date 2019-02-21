Чому Україні потрібно бути готовою до великої війни

Росія про нас ніколи не забуде

Путін точно готується воювати

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Интересная новость из Эстонии. Глава департамента оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что «характер инвестиций Эстонии в оборону показывает, что государство готовится к войне». Он добавил, что политически это звучит некорректно, но именно так и есть. Поскольку европейской политкорректностью в виде «конфликта на Востоке Украины», «глубокой озабоченности» и прочим украинцы сыты по горло - такие прямые формулировки мне даже импонируют. Этония готовится к войне. И именно так работает сейчас ее экономика. Крапка.

Лучше заранее честно назвать вещи своими именами, чем потом получить оккупацию территории. Эстонцы это знают по историческому опыту, ну а мы тем паче в курсе. Думаю, даже не стоит уточнять, к войне с кем готовится Эстония, правда? С другой стороны - война Эстонии совершенно не нужна. Она точно не собирается на кого-то нападать, у них серьезные планы на мирное развитие. Но война - не обязательно твоя агрессия. Напасть могут и на тебя и тогда нужно быть готовым к войне оборонительной. И это тоже война - настоящая. Когда за тобой гонится медведь (тут удачно ассоциативный ряд работает) бег прекращается не тогда, когда устал ты, а когда устал медведь. А в Эстонии хорошо помнят знаменитый афоризм «Кто хочет мира пусть готовится к войне». И делают вывод из нашего опыта. Переходим от Эстонии к нашим делам. Что у нас объективно и без лишней политкорректности на сегодня?

Президент в ООН рассказывает, что Россия разместила мощную военную группировку на оккупированной территории Украины в Крыму и на Донбассе, что свидетельствует о готовности Кремля к военному удару по Украине. По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тыс. военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированных машин, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, которые оснащены морскими системами крылатых ракет «Калибр». На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, что больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Это можно считать подготовкой к агрессии? Любой военный вам скажет, что ответ «Да» со стопроцентной гарантией. Потому что оборона это траншеи, блиндажи, артиллерия и минные поля. А танки - это для взламывания обороны - наступательная техника. И российские группировки - ударные.

Конечно, Украина хочет мира. Мы всегда хотели мира. Кровавый Пастор это скорее шутливое прозвище Турчинова, Арсений Яценюк на самом деле не ездил после пар в университете в Чечню убивать по 30 российских солдат за раз и никто в Украине всерьез не планирует бомбить Воронеж или присоединять Краснодарский край. Ярош и правосеки не едят православных младенцев на завтрак. И в трусиках в Славянске их никто не распинает. Мы очень хотим мира. Наши военные в большинстве своем хотят вернуться к семьям и гражданским специальностям. Но... ударная группировка на границе. А мы точно не глупее эстонцев, да и наивности после российской агрессии поубавилось. Так что тот кто хочет мира просто обязан готовиться к войне. Не к переговорам и компромиссам, не к вставанию на колени перед Путиным, не к сомнительным «мирным планам» с особым статусом ОРДЛО и перспективой превращения Украины в Юго-Западный федеральный округ.

Мы должны быть готовы к войне. Потому что Путин точно готовится. И после проигрыша выборов реваншистами вполне может перейти к активной фазе. Уже осенью. И мы должны быть готовы встретить агрессию настолько жестко, чтобы противник приходил в ужас от одной мысли. И только в этой ситуации возможны продуктивные мирные переговоры. Когда Мордор просто будет понимать, что не потянет полноценную войну. Все остальное, включая политику, выборы и прочие - вторично. Потому что для политической победы в Украине в первую очередь нужна независимая Украина. Давайте не забывать об этой грани реальности. Потому что она о нас не забудет. Бог помогает не большим батальонам, а тем, кто лучше стреляет...

Джерело: site.ua

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