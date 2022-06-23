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    Події в Україні

    Удар ЗСУ по «вишках Бойка»: пожежу видно з космосу (фото)

    NASA зафіксувало пожежу на захоплених Росією &laquo;вишках Бойка&raquo; - Удар ЗСУ по «вишках Бойка»: пожежу видно з космосу (фото)

    NASA зафіксувало пожежу на захоплених Росією «вишках Бойка»

    фото: NASA

    «Вишки Бойка» горять із 20 червня

    Пожежа на захоплених російськими окупантами бурових платформах, по яких ударили Збройні сили України, не припиняється, її видно з космосу. «Вишки Бойка» горять з 20 червня. Супутникові знімки оприлюднило американське аерокосмічне агентство NASA.

    Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах. Тоді було зафіксовано три осередки пожежі.

    21 червня пожежа посилилася. Тоді влада РФ заявила, що вогонь підійшов до свердловини.

    На знімках 22 червня видно чотири осередки пожежі.

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    Удар ЗСУ по «вишках Бойка»: пожежу видно з космосу (фото)
    Удар ЗСУ по «вишках Бойка»: пожежу видно з космосу (фото)
    Удар ЗСУ по «вишках Бойка»: пожежу видно з космосу (фото)
    Удар ЗСУ по «вишках Бойка»: пожежу видно з космосу (фото)
    фото: NASA

    Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка». Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них знаходились 109 осіб.

    Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Там було 12 людей, з них п'ятеро поранено, продовжуються пошуки решти. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки .

    Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдається його загасити.

    Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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    Теги: пожежа росія окупанти Чорне море війна Україна окупація #stoprussia
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    Удар ЗСУ по «вишках Бойка»: пожежу видно з космосу (фото)