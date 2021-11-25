Лукашенко розказав журналістові про свій розстріл (відео)

Самопроголошений президент Білорусі здивував неоднозначною заявою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його у 1994 році «розстріляли». Нібито попри це політик не здався. Про це пише ВВС.

Відповідну заяву Лукашенко зробив, коментуючи питання людей, які покидають Білорусь. Це трапилось під час інтерв'ю.

Журналіст запитав Лукашенка, чому таке відчуття, ніби він всіх, хто висловлюється проти нього, своїх опонентів називає зрадниками або ворогами.

На це Олександр Лукашенко заявив, що нібито: «Це не мої зрадники, Стіве, це зрадники білоруської держави. Вони втекли за кордон і там сидять».

Лукашенко продовжив, що, мовляв, «вони злякалися, так? Вони бояться репресій, що їх у в'язницю посадять». Коли журналіст відповів, що «це хороша причина», то самопроголошений президент Білорусі сказав: «Якщо ти борешся за народ, якщо ти готовий боротися за народ, революціонер – борись! Усі революціонери пройшли важкий шлях».

«Слухай, 1994 року мене розстріляли на східному кордоні. Чи не знаєш цього? Мене розстріляли, але я не здався. Я йшов до кінця, і люди мені повірили», – заявив Лукашенко.

Далі Лукашенко додав: «зрадники» втекли тому, що «ви (інші держави – ред.) їх годуєте, одягаєте, гладите, чистите, підмиваєте, на відміну від цих біженців. Ви б краще їм (біженцям – ред.) гроші дали, ніж там утримувати цих утікачів».

Як відомо, Лукашенко став президентом Білорусі у липні 1994 року.

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