Російська залізниця запроваджує «фронтове меню» на 9 травня

Російські потяги перейшли на «воєнне меню» до 9 травня

Пасажирам швидкісних поїздів пропонують страви у стилі польової кухні СРСР до дня «побєдобесія»

Російська залізнична компанія РЖД запустила спеціальне «фронтове меню» у потягах до святкування 9 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

9 та 10 травня у вагонах-бістро швидкісних потягів «Сапсан» пасажири зможуть скуштувати солдатську кашу. До 19 травня акція також діятиме у вагонах-бістро поїздів Федеральної пасажирської компанії.

У тематичне меню увійшли страви, стилізовані під польову кухню та воєнну тематику.

Пасажирам пропонують:

Макарони по-флотськи;

Фронтові щі;

Солдатську кашу;

асорті на житньому хлібі з оселедцем.

Також тематичні страви доступні для замовлення у вагонах-ресторанах.

Компанія заявляє, що спеціальне меню присвятили 80-річчю перемоги у Другій світовій війні. За даними ЗМІ, окрім основних страв, у деяких потягах пасажирам також пропонуватимуть перлову кашу з тушонкою та тістечко «картопля».

Раніше російська пропаганда заявляла, що до Москви на 9 травня нібито мають приїхати лідери щонайменше 20 держав. Однак навіть речник Кремля Дмитро Пєсков пізніше заявив, що йому «нічого не відомо» про таку кількість підтверджених гостей.

Водночас синоптики прогнозують, що цьогоріч 9 травня у Москві буде прохолодна та дощова погода – температура вдень не перевищуватиме +13…+15 градусів.