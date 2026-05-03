Туск оцінив мирну пропозицію Кремля

Надія Карбунар
Туск не радить Україні іти на поступки РФ
«Я ніяк не буду переконувати президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції», – заявив польський прем’єр

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав «абсурдом» пропозицію РФ оголосити перемир’я на один день, 9 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Я ніяк не буду переконувати президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції. Якщо була б можливість перемир’я і припинення кровопролиття не на кількадесят годин – лише тому, що так зручно Путіну, – а як вступ до серйозних мирних переговорів, тоді, звичайно, Польща підтримуватиме це усіма силами», – пояснив Туск.

Також польський прем’єр акцентував, що тем для польсько-українських переговорів завжди багато. Він зауважив, що наближається велика конференція в Гданську щодо відбудови України.

«У Жешуві (конференція з відбудови України, – ред.) я говорив про те, що для мене особливо важливо: говорити не лише про відбудову України, що в буквальному сенсі також є в інтересах Польщі, але й про те, як зміцнити безпеку Польщі через військову співпрацю також і з Україною», – додав Туск.

Нагадаємо, російське керівництво намагається використати пропозиції про перемир’я до 9 травня, щоб зібратися із силами та продемонструвати світу залишки своєї «величі». Проте цього року окупанти змушені суттєво обмежувати урочистості через реальну загрозу українських ударів по столиці РФ.

Російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала понад півтори години. Путін повідомив Трампу про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. За словами Ушакова, глава Білого дому підтримав цю пропозицію. Також він нібито заявив Путіну, що угода про врегулювання війни «вже близька».

Цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. Кремль пояснює рішення загрозою «терористичних атак» та відсутністю ювілейної дати.

