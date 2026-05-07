Росія активізувала полювання на ворогів Кремля у Європі

Європейські спецслужби заявляють про нову хвилю операцій проти активістів, перебіжчиків та прихильників України після 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія посилила спроби проведення операцій проти своїх опонентів за кордоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання ABC.

За даними європейських урядовців та представників спецслужб, дії російських структур стали більш «цілеспрямованими та політично схваленими».

Йдеться про випадки можливого тиску, стеження та підготовки замахів на активістів, перебіжчиків і прихильників України на території країн ЄС.

За словами джерел, це вже не поодинокі інциденти, а ширша тенденція, яка значно посилилася після 2022 року. Одним із прикладів називають ситуацію у Франції навколо російського активіста Володимира Осєчкіна, який перебуває під державною охороною з 2022 року.

Французька влада вважає, що його життю може загрожувати небезпека. Згідно із судовими матеріалами, у квітні 2025 року група чоловіків із Росії кілька годин спостерігала за будинком активіста на південному заході Франції та фіксувала територію на фото й відео.

У Литві правоохоронці також заявляли про викриття кількох змов, пов’язаних із можливими атаками на прихильників України та російських опозиціонерів.

У Німеччині повідомлялося про запобігання операціям проти представників оборонної сфери та українських військових чиновників.

У Польщі у 2024 році затримали підозрюваного у справі про підготовку замаху на президента України. Крім того, в Іспанії минулого року було вбито російського перебіжчика, а у причетності до злочину підозрюють осіб, пов’язаних із російськими структурами.

Представники західних спецслужб стверджують, що після 2022 року Росія дедалі частіше використовує посередників та завербованих виконавців для проведення таких операцій.

За оцінками європейських чиновників, подібні дії мають на меті не лише фізичне усунення опонентів, а й створення атмосфери страху серед активістів та людей, які підтримують Україну.

Нагадаємо, що швейцарська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці, стабільності та миру в Європі. У Берні переконані, що стратегічні цілі Кремля не обмежуються лише війною проти України. Відомство вважає, що Москва веде довгостроковий конфлікт проти Заходу, використовуючи не лише військові, а й гібридні інструменти впливу.