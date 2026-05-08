«Справедливі санкції» за 700 км від кордону: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об’єкту в Ярославлі

Зеленський: Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить

У ніч на 8 травня українські сили здійснили чергову результативну атаку на енергетичну інфраструктуру Росії. Ціллю став великий об’єкт нафтової сфери у місті Ярославль, що розташоване за понад 700 кілометрів від державного кордону України. Президент Володимир Зеленський подякував військовим за точність та назвав цей удар «проявом справедливості», пише «Главком».

За даними моніторингових каналів та очевидців, вибухи у Ярославлі пролунали близько другої години ночі. Під удар потрапив нафтопереробний завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – стратегічне підприємство, що забезпечує паливом центральні регіони Росії та армію окупантів.

«Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни. Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить», - розповів Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу.

За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. На оприлюднених відео видно густий дим над заводом.