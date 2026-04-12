Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після святкової паузи

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що нинішнє Великоднє перемир’я не стане довгостроковим і навряд чи матиме продовження після цієї доби. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі «Новини.Live».

На запитання журналістки, чи були сигнали з РФ, що сьогоднішнє перемир’я, можливо, матиме продовження, Буданов відповів, що, «на жаль, такого не буде»

«Слід згадати, що таке вже було. Так само на Великдень одноденне перемир’я було. Воно багато разів порушувалося, але все одно в більшості дотримувалося. Я думаю, що нічого не зміниться, і буде так само і сьогодні», – сказав керівник Офісу президента.

Як відомо, російські війська вкотре порушили принципи гуманності та міжнародного права. 11 квітня близько 17:30 у районі населеного пункту Гуляйпільське ворог атакував групу поранених українських бійців, які перебували на етапі евакуації.

За наявною інформацією, противник застосував FPV-дрони для завдання ударів по людях. Попри будь-які розмови про «затишшя» чи «припинення вогню», окупанти продовжують прицільне нищення українців.

До слова, у Генштабі повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

Читайте також:

Читайте також

Росія знищила садибу Донців-Захаржевських у Великому Бурлуку
Росія зруйнувала садибу на Харківщині, що пережила світові війни
7 квiтня, 16:41
Зранку російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі
«Росія проводить постійні «сафарі» на людей у Херсоні. Її треба зупинити» – Зеленський
7 квiтня, 14:21
Ворог зміг захопити лише 160 км кв., втративши майже 34 тис. осіб
Міноборони повідомило, скільки українських територій захопила РФ у березні
3 квiтня, 17:31
Родичі окупантів звинувачують місцеву владу в бездіяльності та звернулися до прокуратури
Кладовище з російськими окупантами пішло під воду (відео)
31 березня, 10:23
Террі звернув увагу на акценти Буданова щодо взаємопов'язаності подій у світі
Третя світова вже йде? Американський пастор закликав дослухатися до Буданова
28 березня, 15:40
У ліквідованого окупанта залишилося п'ятеро дітей
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з кікбоксингу
28 березня, 11:14
На нараді відбулася презентація стратегічного бачення Міністерства закордонних справ щодо розвитку відносин України з державами Африки
Буданов: Україна вперше розробляє стратегією розширення присутності в Африці
25 березня, 10:18
Основні зусилля окупанти зосередили на прориві так званого «фортечного поясу» України в Донецькій області
Весняно-літній наступ: аналітики ISW оцінили реальні шанси росіян
23 березня, 05:36
Ситуація на фронті 14 березня
Лінія фронту станом на 14 березня 2026. Зведення Генштабу
14 березня, 22:15

«Територіальні розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
«Територіальні розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після святкової паузи
Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після святкової паузи
Військові евакуювали із прифронтового села 81-річну жінку, яка чотири місяці жила в будинку із тілом загиблого сина
Військові евакуювали із прифронтового села 81-річну жінку, яка чотири місяці жила в будинку із тілом загиблого сина
Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі
Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі
Буданов анонсував новий обмін полоненими до кінця наступного тижня
Буданов анонсував новий обмін полоненими до кінця наступного тижня
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2026 року

Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
