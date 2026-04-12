Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після святкової паузи

Керівник Офісу президента зауважив, що великоднє перемир’я навряд чи матиме продовження

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що нинішнє Великоднє перемир’я не стане довгостроковим і навряд чи матиме продовження після цієї доби. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі «Новини.Live».

На запитання журналістки, чи були сигнали з РФ, що сьогоднішнє перемир’я, можливо, матиме продовження, Буданов відповів, що, «на жаль, такого не буде»

«Слід згадати, що таке вже було. Так само на Великдень одноденне перемир’я було. Воно багато разів порушувалося, але все одно в більшості дотримувалося. Я думаю, що нічого не зміниться, і буде так само і сьогодні», – сказав керівник Офісу президента.

Як відомо, російські війська вкотре порушили принципи гуманності та міжнародного права. 11 квітня близько 17:30 у районі населеного пункту Гуляйпільське ворог атакував групу поранених українських бійців, які перебували на етапі евакуації.

За наявною інформацією, противник застосував FPV-дрони для завдання ударів по людях. Попри будь-які розмови про «затишшя» чи «припинення вогню», окупанти продовжують прицільне нищення українців.

До слова, у Генштабі повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.