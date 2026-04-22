Як війна з Іраном вплинула на рейтинг Трампа – дані опитування

Іванна Гончар

Рейтинг Трампа залишається низьким
фото: Reuters



Рейтинг підтримки президента США Дональд Трамп залишається низьким уже другий місяць поспіль. Згідно з опитуванням Reuters його дії схвалюють лише 36% американців. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Це найнижчий показник за час його другого президентського терміну. Головна причина – невдоволення війною та загостренням ситуації з Іраном. Більшість американців не підтримують військові дії США.

За даними опитування лише 36% підтримують удари США по Ірану, а майже дві третини – проти.

Крім цього, на настрої людей впливають і економічні фактори. Через війну зросли ціни на пальне, що особливо відчувається в центральних штатах США.

Попри це, сам Трамп раніше заявляв, що очікує зростання цін.

До слова, американський пропагандист Такер Карлсон публічно вибачився за підтримку Дональда Трампа під час виборів і заявив, що шкодує про свою роль у його політичному просуванні. 

Як повідомлялось, радники президента США Дональда Трампа закликають його уникати спонтанних інтерв’ю, оскільки ті можуть негативно впливати на переговори і загальну комунікацію.

