Як війна з Іраном вплинула на рейтинг Трампа – дані опитування

За даними опитування лише 36% підтримують удари США по Ірану, а майже дві третини – проти

Рейтинг підтримки президента США Дональд Трамп залишається низьким уже другий місяць поспіль. Згідно з опитуванням Reuters його дії схвалюють лише 36% американців. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Це найнижчий показник за час його другого президентського терміну. Головна причина – невдоволення війною та загостренням ситуації з Іраном. Більшість американців не підтримують військові дії США.

Крім цього, на настрої людей впливають і економічні фактори. Через війну зросли ціни на пальне, що особливо відчувається в центральних штатах США.

Попри це, сам Трамп раніше заявляв, що очікує зростання цін.

