Як війна з Іраном вплинула на рейтинг Трампа – дані опитування
За даними опитування лише 36% підтримують удари США по Ірану, а майже дві третини – проти
Рейтинг підтримки президента США Дональд Трамп залишається низьким уже другий місяць поспіль. Згідно з опитуванням Reuters його дії схвалюють лише 36% американців. Про це пише Sky News, передає «Главком».
Це найнижчий показник за час його другого президентського терміну. Головна причина – невдоволення війною та загостренням ситуації з Іраном. Більшість американців не підтримують військові дії США.
За даними опитування лише 36% підтримують удари США по Ірану, а майже дві третини – проти.
Крім цього, на настрої людей впливають і економічні фактори. Через війну зросли ціни на пальне, що особливо відчувається в центральних штатах США.
Попри це, сам Трамп раніше заявляв, що очікує зростання цін.
До слова, американський пропагандист Такер Карлсон публічно вибачився за підтримку Дональда Трампа під час виборів і заявив, що шкодує про свою роль у його політичному просуванні.
Як повідомлялось, радники президента США Дональда Трампа закликають його уникати спонтанних інтерв’ю, оскільки ті можуть негативно впливати на переговори і загальну комунікацію.
