Паліса пояснив, чому росіяни почали запускати «шахеди» по Україні вдень

Як зазначив заступник Буданова, масовані атаки посеред робочого дня суттєво паралізують бізнес

Російські загарбники почали комбінувати нічні атаки з денними для того, аби завдати більше втрат цивільному населенню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу в інтервʼю «РБК-Україні».

«Більше тиску на цивільне населення. Перед цим цей тиск формувався через удари по енергетиці та опаленню. Опалювальний сезон закінчився, вони прагнуть далі тероризувати цивільне населення. От вони це і роблять. Також тут є й економічна складова. Масовані атаки посеред робочого дня суттєво паралізують бізнес», – каже він.

Крім того, заступник керівника Банкової зазначив, що ворог почав змінювати цілі атак. «Ми вже спостерігаємо цю тенденцію – що в них зміщуються пріоритети щодо об'єктів ураження. З великою ймовірністю противник переключиться на інші об'єкти – це зокрема і об'єкти енергетичного комплексу, розподіленої генерації, водозабезпечення, транспортної інфраструктури. Це все реально», – зазначив посадовець

Паліса зазначив, що Сили оборони ефективно працюють по інфраструктурі ворога, яку він використовує для запуску дронів по Україні.

«Згадаймо нещодавню атаку на Донецький аеропорт, знищення ретрансляторів для БПЛА в Криму. Відповідно, такі атаки зменшують інфраструктурні можливості ворога. І росіяни відтак неспроможні одночасно запускати до тисячі БпЛА. Тому вони розтягують ці запуски впродовж доби», – пояснив заступник Буданова.

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна вперше від початку повномасштабної війни випередила Російську Федерацію за кількістю застосованих безпілотників.

За даними Міністерства оборони РФ, протягом місяця російська ППО нібито збила 7347 українських дронів – це найбільший показник, який коли-небудь називала Москва. Таким чином, у середньому по території РФ запускалося близько 237 безпілотників щодня. При цьому інформацію про дрони, які не були збиті, російська сторона традиційно не розкриває.

Росія ж у березні застосувала проти України 6462 дрони та 138 ракет різних типів. З них Сили оборони України знешкодили або перехопили 5833 безпілотники та 102 ракети. Це означає, що Україна щодня зазнавала в середньому близько 208 атак дронами.