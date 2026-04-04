Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: EPA/UPG

Кір Стармеру радять зосередитися на зміцненні партнерства з Канадою, Австралією та країнами континентальної Європи

Відносини між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом США Дональдом Трампом опинилися в глибокій кризі. За інформацією The Guardian, під час великоднього обіду в Білому домі Трамп публічно висміяв британського лідера, поставивши під сумнів статус Великої Британії як головного союзника США. Президент також критично висловився щодо британських авіаносців, назвавши їх «старими». Про це пише «Главком».

Напруженість загострилася після того, як Стармер відмовив США у використанні британських військових баз для завдання перших ударів по Ірану. Трамп іронічно прокоментував звичку прем’єра консультуватися зі своєю командою з військових питань, фактично висміявши такий підхід до управління.

Дипломати та політичні експерти вважають, що особисті стосунки лідерів серйозно зіпсовані, і пропонують кілька стратегій для Лондона:

  • Стармеру радять зосередитися на зміцненні партнерства з Канадою, Австралією та країнами континентальної Європи;
  • експерти вказують на те, що візит британського короля або майбутнє турне принца Вільяма та Кейт Міддлтон по США можуть стати інструментом для покращення міждержавних відносин, попри особистий конфлікт політичних лідерів.

Хоча британські дипломати підтримують рішення Стармера ігнорувати публічну критику, вони визнають, що наразі важко уявити шлях до відновлення конструктивного діалогу з чинною адміністрацією Білого дому.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув спроби американського президента Дональда Трампа впливати на зовнішню політику Лондона. В інтерв'ю Sky News британський лідер наголосив, що Сполучене Королівство не дозволить втягнути себе у повномасштабний воєнний конфлікт проти Ірану, оскільки це суперечить національним інтересам країни. Він зазначив, що численні спроби тиску з боку Вашингтона не змусять його змінити позицію, а головним критерієм ухвалення рішень залишатиметься доцільність для власної держави. 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за те, що вона «нарешті серйозно задумалася» про розгортання авіаносців, через кілька годин після того, як британське міністерство оборони заявило, що один з його авіаносців приведено у стан підвищеної готовності.

«Велика Британія, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно задумалася про відправку двох авіаносців на Близький Схід», – сказав Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера невдахою у розмовах з друзями.

Теги: Дональд Трамп Велика Британія Кір Стармер США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туск побачив вигоду Кремля у діях Заходу
«План мрії Путіна»: Туск заявив про загрозу єдності союзників
2 квiтня, 13:09
Піт Гегсет наголосив, що військова операція проти Ірану «завершиться на наших умовах»
«Наступні дні будуть вирішальними». Пентагон зробив заяву про завершення війни з Іраном
31 березня, 17:28
Американський президент запевняв, що погодився призупинити удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів через прохання Тегерану
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
27 березня, 09:52
Білий дім озвучив попередження Ірану
Білий дім озвучив попередження Ірану
25 березня, 23:29
Трамп не уточнив, чим саме шкодять Сполученим Штатам демократи
Трамп назвав нового ворога Америки після падіння режиму в Ірані
22 березня, 18:44
Востаннє нафта надходила на острів із Мексики 9 січня, після чого постачання припинилися
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
21 березня, 05:47
Пекін робить апокаліптичні прогнози
Повстання машин близько: Китай лякає світ сценарієм «Термінатора»
12 березня, 08:36
Після тимчасового зняття обмежень на імпорт російської нафти найбільший кредитор Індії не впевнений, як довго триватиме ця пільга
Найбільший банк Індії відмовляється платити за російську нафту, попри дозвіл США
10 березня, 12:29
Трамп прокоментував інформацію про можливу наземну операцію США та Ізраїлю в Ірані
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
9 березня, 21:48

Політика

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua