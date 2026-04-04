The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані

Кір Стармеру радять зосередитися на зміцненні партнерства з Канадою, Австралією та країнами континентальної Європи

Відносини між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом США Дональдом Трампом опинилися в глибокій кризі. За інформацією The Guardian, під час великоднього обіду в Білому домі Трамп публічно висміяв британського лідера, поставивши під сумнів статус Великої Британії як головного союзника США. Президент також критично висловився щодо британських авіаносців, назвавши їх «старими». Про це пише «Главком».

Напруженість загострилася після того, як Стармер відмовив США у використанні британських військових баз для завдання перших ударів по Ірану. Трамп іронічно прокоментував звичку прем’єра консультуватися зі своєю командою з військових питань, фактично висміявши такий підхід до управління.

Дипломати та політичні експерти вважають, що особисті стосунки лідерів серйозно зіпсовані, і пропонують кілька стратегій для Лондона:

Стармеру радять зосередитися на зміцненні партнерства з Канадою, Австралією та країнами континентальної Європи;

експерти вказують на те, що візит британського короля або майбутнє турне принца Вільяма та Кейт Міддлтон по США можуть стати інструментом для покращення міждержавних відносин, попри особистий конфлікт політичних лідерів.

Хоча британські дипломати підтримують рішення Стармера ігнорувати публічну критику, вони визнають, що наразі важко уявити шлях до відновлення конструктивного діалогу з чинною адміністрацією Білого дому.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув спроби американського президента Дональда Трампа впливати на зовнішню політику Лондона. В інтерв'ю Sky News британський лідер наголосив, що Сполучене Королівство не дозволить втягнути себе у повномасштабний воєнний конфлікт проти Ірану, оскільки це суперечить національним інтересам країни. Він зазначив, що численні спроби тиску з боку Вашингтона не змусять його змінити позицію, а головним критерієм ухвалення рішень залишатиметься доцільність для власної держави.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за те, що вона «нарешті серйозно задумалася» про розгортання авіаносців, через кілька годин після того, як британське міністерство оборони заявило, що один з його авіаносців приведено у стан підвищеної готовності.

«Велика Британія, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно задумалася про відправку двох авіаносців на Близький Схід», – сказав Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера невдахою у розмовах з друзями.