Пам’яті Джохара Дудаєва: у Львові відкрили пам’ятну табличку (відео)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Пам’яті Джохара Дудаєва: у Львові відкрили пам’ятну табличку (відео)
На вулиці, що носить його ім’я, урочисто відкрили меморіальну табличку
фото: скрин з відео

21 квітня 1996 року – день, коли загинув символ чеченської боротьби за свободу Джохар Дудаєв

Сьогодні, 21 квітня, у Львові вшанували пам’ять першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. На вулиці, що носить його ім’я, урочисто відкрили меморіальну табличку до 30-ї річниці з дня його загибелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Повідомляється, що у церемонії відкриття взяли участь представники міської та обласної влади, а також почесні гості, серед яких – прем’єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв.

«Джохар Дудаєв загинув за свободу, справедливість і право свого народу жити незалежно. Це цінності, які сьогодні захищає і Україна. Вулиця Дудаєва у Львові стала першою у світі, названою на честь лідера чеченського визвольного руху», – написав Андрій Садовий.

Зауважимо, меморіальні знаки на честь Дудаєва вже встановлені в інших містах України, зокрема в Полтаві та Івано-Франківську.

«Главком» писав, що 30 років тому, 21 квітня 1996 року російська ракета обірвала життя першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. Генерал, який став символом незламності та національного спротиву, загинув, але його пророцтва про майбутнє Росії та України сьогодні звучать як ніколи актуально.

Нагадаємо, вдова Дудаєва Алла Дудаєва практично не дає інтерв’ю. На початку повномасштабного вторгнення Росії вона записала мотивуюче звернення до українців, в якому висловила сподівання, що ми неодмінно переможемо. З тих пір її контакти з пресою зведені до мінімуму, але для «Главкома» вдова легендарного Джохара Дудаєва зробила виняток.

Також дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Дудаєва наголосила, що за довгі 10 років чеченський народ пройшов через усі кола пекла, був окупований. А потім Росія напала на Грузію – і також нікого не було засуджено. Потім захопила Крим в Україні і дві області, Донецьку і Луганську, – світ мовчав.

Читайте також:

Читайте також

Загроза для Москви і тилу змусить Кремль думати про завершення війни
Міноборони пояснило, за якої умови Росія піде на мир
23 березня, 15:48
Росія повертається до тактики 2014 року
Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту
24 березня, 13:45
Трамп заявив, що допомогу Україні перерозподіляють
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
26 березня, 19:37
Кремль дискредитує оборонну співпрацю України в арабському світі
РФ запустила фейкову кампанію проти безпекової співпраці України з країнами Перської затоки
27 березня, 13:05
Рада посилила контроль за боржниками
Рада запустила цифрове стягнення боргів: що зміниться для українців
7 квiтня, 18:53
Високі ціни на комфортні камери виставили Харківське, Ізмаїльське і Хмельницьке СІЗО
Скільки вартує Vip-камера? «Главком» склав «хіт-парад» українських СІЗО
11 квiтня, 10:27
Із пункту пропуску святиню доставили до кафедрального собору Луцька,
Благодатний вогонь в Україні: як прикордонники зустріли святиню
12 квiтня, 12:22
Юлія Свириденко заявила, що Україна запустила агрохаб у Гані
Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну
14 квiтня, 12:52
Виступ нардепки Ольги Василевської-Смаглюк під час Business Wisdom Summit 15 квітня 2026 року
Нацбанк у минулому році стягнув із фінустанов 1,5 млрд грн штрафів: депутатка назвала причину
15 квiтня, 15:08

На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»
На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»
Українські захисники уразили три склади боєприпасів окупантів
Українські захисники уразили три склади боєприпасів окупантів
Пам’яті Джохара Дудаєва: у Львові відкрили пам’ятну табличку (відео)
Пам’яті Джохара Дудаєва: у Львові відкрили пам’ятну табличку (відео)
Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото)
Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото)
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
За тиждень ДТЕК повернув світло понад пів мільйону родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад пів мільйону родин після обстрілів

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
