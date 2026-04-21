Пам’яті Джохара Дудаєва: у Львові відкрили пам’ятну табличку (відео)

21 квітня 1996 року – день, коли загинув символ чеченської боротьби за свободу Джохар Дудаєв

Сьогодні, 21 квітня, у Львові вшанували пам’ять першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. На вулиці, що носить його ім’я, урочисто відкрили меморіальну табличку до 30-ї річниці з дня його загибелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Повідомляється, що у церемонії відкриття взяли участь представники міської та обласної влади, а також почесні гості, серед яких – прем’єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмед Закаєв.

«Джохар Дудаєв загинув за свободу, справедливість і право свого народу жити незалежно. Це цінності, які сьогодні захищає і Україна. Вулиця Дудаєва у Львові стала першою у світі, названою на честь лідера чеченського визвольного руху», – написав Андрій Садовий.

🌿У Львові відкрили пам’ятну табличку на честь Джохара Дудаєва.



🕯Сьогодні — рівно 30 років з дня його загибелі. pic.twitter.com/1hELeMvRYA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 21, 2026

Зауважимо, меморіальні знаки на честь Дудаєва вже встановлені в інших містах України, зокрема в Полтаві та Івано-Франківську.

«Главком» писав, що 30 років тому, 21 квітня 1996 року російська ракета обірвала життя першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. Генерал, який став символом незламності та національного спротиву, загинув, але його пророцтва про майбутнє Росії та України сьогодні звучать як ніколи актуально.

Нагадаємо, вдова Дудаєва Алла Дудаєва практично не дає інтерв’ю. На початку повномасштабного вторгнення Росії вона записала мотивуюче звернення до українців, в якому висловила сподівання, що ми неодмінно переможемо. З тих пір її контакти з пресою зведені до мінімуму, але для «Главкома» вдова легендарного Джохара Дудаєва зробила виняток.

Також дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Дудаєва наголосила, що за довгі 10 років чеченський народ пройшов через усі кола пекла, був окупований. А потім Росія напала на Грузію – і також нікого не було засуджено. Потім захопила Крим в Україні і дві області, Донецьку і Луганську, – світ мовчав.