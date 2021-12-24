Світові дипломати вже втомилися слухати маячню Кремля

На жаль, багато людей вірять в слова російського керівництва

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Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу про 120 военных из частных американских армий, которые готовят химическое оружие для удара по ОРДЛО в Красном Лимане и Авдеевке, конечно – полный бред. От первого до последнего слова, это очевидно.

Я даже объяснять не буду, потому что очевидность этого бреда в каждом слове. Хотя он прекрасно укладывается в канву их любимых страшных фантазий. Американцы в Украине, частные армии, химическая оружие.

Это по разряду сожранных снегирей, распятых мальчиков в трусиках и изнасилования пенсионерки за русский язык или что там они генерировали в свое время

Шойгу еще забыл уточнить, что американские военные обязательно должны быть чернокожими и здоровенными – в российские стереотипы такая картинка вписывается лучше. Вопрос – зачем целый министр обороны, которого в РФ называют вторым человеком во власти и вероятным преемником Путина, собственным ртом публично этот бред озвучивает? Напомнить, что несчастная Россия в кольце страшных врагов?

Нет смысла напоминать – верящие в эту парадигму и без того достаточно зомбированы. Видимо, дело в дополнительной демонизации образа Украины (и США, естественно) в глазах населения оккупированных территорий и российских граждан.

Мол, настолько Украина и Америка не любят ОРДЛО и Россию, что готовы травить их газом или что там в голове у Шойгу тараканы изобразили

Демонизация противника обычно активно проводится перед большой войной. Чтобы собственные граждане не сомневались в правоте власти и необходимости самых жестких и жестоких мер в ответ. Или превентивных. Ударить по Украине до того, как она начнет травить ОРДЛО американским дустом. Тогда все логично.

Естественно, украинский МИД этот бред опроверг. В США тоже отреагировали соответственно. Что, в принципе, хороший знак – США в информационном плане все плотнее привязываются к Украине в качестве противника РФ. И в головах американских избирателей и политиков тоже.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Нашими хорошими союзниками по противостоянию российскому давлению и главными лоббистами интересов Украины в НАТО и ЕС. Правильно, сейчас необходимо максимально мобилизовать внешнеполитическую поддержку. Потому что бредовые заявления Шойгу – достаточно тревожный знак в стиле начала 2014 года...

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Джерело: site.ua

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