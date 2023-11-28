Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico

Володимир Зеленський надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на дієву фінансову та військову допомогу

Володимир Зеленський став найвпливовішим діячем у Європі за версією американського видання Politico у категорії «мрійники». Про це пише Politico.

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Президента України назвали тим, хто біжить довгий марафон.

«Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг-молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з'являється лідер, який одноосібно змінює хід історії, не через міць своєї армії чи силу своєї економіки, а через силу свого слова. Президент України Володимир Зеленський є таким лідером», – пише видання.

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Politico зазначає, що Зеленський надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на дієву фінансову та військову допомогу. Йдеться про те, що керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося висунути Україну на передній план членства в ЄС і НАТО.

Зазначається, що 2024 рік буде непростим для президента України, адже українці виснажуються, світ відволікається на Близький Схід, а політики ЄС починають побоюватися наслідків війни.

Загалом Politico визначило переможців у категоріях Діячі (Doers), Збурювачі (Disrupters) та Мрійники (Dreamers). До кожної з них увійшло дев’ять людей.

На друге місце в категорії «Мрійники» видання поставило російського політика Олексія Навального. Також у ній опинилися президент міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, голова Європейського парламенту Роберта Мецола, член Дойл Ерену (нижня палата парламенту Республіки Ірландія – «Главком») Мері Лу Макдональд та президент Чехії Петр Павел.

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Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, який оприлюднило видання Politico.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Єрмак став четвертим у списку «діячів» за версією Politico. Його називають «зеленим кардиналом» України.