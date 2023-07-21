Чому звільнили посла Пристайка? Названа ймовірна причина

Одна з версій, чому Вадима Пристайка могли звільнити з посади посла у Великій Британії – це те, що він розкритикував слова президента Зеленського

Посла України у Великій Британії Вадима Пристайка могли звільнити після того, як він назвав «нездоровим сарказмом» реакцію президента Володимира Зеленського на слова міністра оборони Британії Бена Воллеса. Про це повідомив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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«Після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав «нездоровим сарказмом» спіч Володимира Зеленського щодо подяк щоранку міністру оборони ВБ Бену Воллесу, Пристайка звільнили. Як урок іншим – не коментувати самовільно президента», – заявив Шлінчак.

Користувачі соцмереж активно обговорюють неочікуване звільнення Вадима Пристайка. Політик та військовий Олександр Погребиський згадав про звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.

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«Ткаченка звільняють, бо він зібрав допустимий обʼєм негативу на себе, але ми не почули, що знімати серіали про Поворознюка під час війни то погано, просто звільняють, бо вже через край. Пристайка звільнили бо дозволив собі критичний вислів у бік Зеленського. Незважаючи на те, що Пристайко був ключовим послом, який зробив багато для допомоги країні», – зазначив Погребиський.

Зазначимо, що 21 липня Зеленський звільнив Пристайка з посади посла.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.

Зеленський, у свою чергу, прокоментував слова Воллеса.

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Пристайко ж назвав «нездоровим сарказмом» слова президента України Володимира Зеленського у відповідь на звинувачення міністра оборони Британії Бена Воллеса у «недостатній вдячності» за військову допомогу.