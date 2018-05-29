На Черкащині місцева влада відсвяткувала День російського прикордонника (відео)

Мєсна власть. Ви хоч заглянули, чому День прикордонника призначено на 30 квітня?

Монастирищенська ВЛАСТЬ Черкаської області відсвяткувала ДЄНЬ РУСКАВА ПАГРАНІЧНІКА, який був запроваджений «Декретом Совнаркома 28 мая 1918 г. для охрани РФСР». На той час Україна вже була проголошеною незалежною від росії країною 22 січня 1918р.

Владо, центральна і місцева, до яких пір ви будете такими ДОЛБОДЯТЛАМИ?!

Що не так.

1. Центральна українська влада. Окрім підписаного Указу президента, призначити День прикордонника на 30 квітня, АП повинна була ще й централізовано скинути «мєсним властям» (у яких голова для того, щоб їсти) хоч якісь підказки й рекомендації зі святкування. Серед цих рекомендацій найголовнішою мала б бути рекомендація: все звукове оформлення заходу повинно відбуватися українською державною мовою. А також «розжувати» історію (підґрунтя) чому саме 30 квітня. Читайте також Франція поставить Україні 55 вертольотів для силовиків і рятувальників Сьогодні, 17:21

На сесії міської ради виділили кошти на ремонт громадського транспорту Сьогодні, 16:04 2. Мєсна власть. Ви хоч заглянули, чому День прикордонника призначено на 30 квітня? Бо це УКРАЇНСЬКА перемога, один з переможних днів, якими наповнена НАША історія. ПЕРЕМОГАМИ наповнена. Але куди вам таке знати. Ви що, українці? Малороси. Куди вам над таким задумуватися. Куди вам розтлумачити «мєсному насєлєнію», чому тепер українці відзначають цей день 30 квітня. Головне пожерти зранку, в обід і ввечері і одобрямснути 28 мая. Ну й що, що кегебіське свято. ЛюдЯм подобаєЦЦя. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Довідка. 30 квітня для святкування Дня українського прикордонника взяте недарма. День присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли слов'янська група окремої запорізької дивізії армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Республікою і Донською республікою.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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