Головна Думки вголос Костянтин Машовець
search button user button menu button
Костянтин Машовець Військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив»

РФ хоче відрізати схід Харківщини: що задумав ворог

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
фото: zsu.gov.ua

У найближчому майбутньому слід очікувати значної активізації противника

Огляд. Повертаємось до формату «коротко з різних напрямків».

1. Куп'янський напрямок

Війська російської 1-ї танкової армії (ТА) зі складу угрупування військ (УВ) «Запад» разом із силами та засобами, приданими їй з УВ «Север», продовжують свої спроби ліквідувати Куп'янський плацдарм Збройних сил України (ЗСУ) на східному березі річки Оскол.

Основні зусилля російського командування, при цьому, зосереджуються у напрямку Піщане – Куп'янськ Вузловий, аби «розрізати» плацдарм на дві частини (північну та південну) і згодом ліквідувати їх по черзі, починаючи з північної (це – східна частина міста Куп'янськ – «Заоскілля»).

Станом на даний момент противник за 2 місяці запеклих боїв у смузі наступу своєї 47-ї танкової дивізії (тд) зумів закріпитися в селі Курилівка (в тому числі, зайнявши низку позицій у районі «військового міста»), на північно-східній околиці села Ківшарівка, а також дістатися до східних околиць Куп'янська-Вузлового силами своїх передових малих піхотних (штурмових) груп, що діють переважно уздовж північного берега річки Лозоватка.

Крім того, передові підрозділи 27-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) 1-ї ТА (ймовірно, за підтримки низки частин і підрозділів 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) та 11-го армійського корпусу (АК) УВ «Север») змогли просунутися в північній частині плацдарму у напрямку Петропавлівки та східної частини міста Куп'янськ («Заоскілля»).

Фактично, командування російського УВ «Запад» протягом минулого і нинішнього тижнів в значній мірі відновило активні атакуючі\штурмові дії своїх передових частин і підрозділів на більшості ділянок Куп'янського плацдарму ЗСУ (переважно в центральній і північній його частинах).

2. Лиманський напрямок

Активні бої тривають й у тактичній зоні на Лиманському напрямку, на північ від річки Сіверський Донець. Командування російських 20-ї та 25-ї ЗВА продовжує досить активні спроби «інфільтрувати» свої численні малі піхотні групи в межі міста Лиман, використовуючи для цього лісисті ділянки місцевості, як на схід, так і на південний схід від міста, а також діючи з півночі по напрямках Дерилове – Дробишеве, а також Колодязі – Ставки (смуга 20-ї ЗВА).

Наразі, очевидно, ворог зміг закріпитися силами кількох невеликих піхотних груп на південно-східних околицях Лимана (район від вулиці Партизанська до Лісного провулка) та в селі Діброва, у смузі наступу його 25-ї ЗВА. Крім того, противник, очевидно, продовжує утримувати ліс між Лиманом і Ямполем, використовуючи його як вихідний район накопичення для подальшого «проникнення» своєї штурмової піхоти у напрямку Лиману.

Водночас слід зазначити, що спроби противника повністю заблокувати Лиманський район оборони ЗСУ з північного заходу, взявши під контроль село Дробишеве та район Олександрівка – Новоселівка – Ярова – Соснове, очевидно, поки що не стали для нього успішними.

У противника є кілька невеликих піхотних груп (переважно 3-4 в\сл), які успішно «інфільтрувались» по цьому напрямку, але, очевидно, вони заблоковані і не забезпечують стабільного та повномасштабного російського контролю над цією територією.

У свою чергу, ЗСУ, час від часу, проводять контратаки та пошуково-рейдові дії на цьому напрямку з метою блокування та запобігання подальшому просуванню малих піхотних (штурмових) груп противника. Не всі вони закінчуються результативно, але все ж-таки поки дозволяють українському командуванню меншими ніж у противника силами фактично мінімізувати його активність на низці ділянок та напрямків на північ і північний схід від міста.

Особливо це стосується плацдарму російської 20-ї ЗВА на річці Чорний Жеребець, з якого намагаються діяти підрозділи її 144-ї мотострілецької дивізії (мсд) та придані їй підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї ТА у напрямку Лиману, а також району на північний схід від міста, де ЗСУ продовжують утримувати низку позицій у районі сіл Зарічне, Мирне та Ставки, що, у свою чергу, суттєво ускладнює передовим підрозділам російської 25-ї ЗВА ведення активних дій на схід від міста.

Очевидно, у найближчому майбутньому слід очікувати значної активізації противника у смузі його 25-ї ЗВА (на схід і південний схід від Лиману), де йому вдалося досягти певних тактичних результатів і де досить очевидне бажання його командування прорватися передовими підрозділами в район сіл Старий Караван і Брусівка, аби ще більше та щільніше «ізолювати» весь Лиманський район оборони ЗСУ.

3. Вовчанський (Харківський) напрямок

На цьому напрямку командування російської оперативно-тактичної групи (ОТГ) «Белгород/Харьков» УВ «Север» (ймовірно, частина сил і засобів 6-ї ЗВА, 11-го та 44-го АК) продовжує досить активні наступальні дії у прикордонній смузі на території Харківської області України, на схід від Вовчанська (на ділянці між державним кордоном і річкою Вовча), очевидно, намагаючись «розтягнути» сили та засоби українського угрупування військ вздовж фронту якомога ширше.

Російські війська, діючи разом силами своїх передових штурмових груп на схід від Вовчанська, вже змогли вклинитись на українську територію по напрямках Мар'їне – Зибине, червоне – Волохівка та Дігтярне – Бударки. Більше того, щонайменше на двох ділянках (у районі Зибине та Волохівка) окремі невеликі піхотні групи противника, ймовірно, змогли переправитися через річку Вовча в південному напрямку.

Однак на головному напрямку Вовчанськ – Білий Колодязь, очевидно, противник так й не зміг поки досягнути значних результатів. У районі Синельникове – Цегельне – Вільча – Лиман тривають вперті бої. Так само, як на південно-східній околиці міста Вовчанськ. Це, власне, фактично заважає російському командуванню розвинути свій успіх на ключовому для нього напрямку – у бік Білого Колодязя та Великого Бурлука.

Російські війська, поки що, так й не просунулись, ні до Білі Колодязя, вздовж дороги Вовчанськ – Білий Колодязь, ні на південь від рубежу Графське-Симинівка, аби забезпечити цей наступ з флангу. Невеликі піхотні групи противника, які раніше прорвалися до Графського та Симинівки, фактично були заблоковані. Противнику досить важко забезпечувати їх через Лиман і Приліпку, де ЗСУ й досі утримують низку позицій. Втім, йому також достатньо важко накопичити там потрібну кількість штурмової піхоти для подальшого просування її силами на південь.

Підсумуємо

Я вважаю, що саме ці вищезгадані обставини й спонукали російське командування провести численні дрібномасштабні тактичні вклинення у прикордоння Харківської області України, у загальному напрямку Великого Бурлука. До речі, до них варто додати ще одне (відносно «свіже») на ділянці Артільне – Шев'яківка, у напрямку Устинівки (де російські «інфільтраційні» групи змогли проникнути приблизно на 6 км углиб української території). Це на північ від села Мілове.

Отже, очевидно, що командування російської ОТГ «Белгород/Харьков» намагається позбавити українське командування можливості парирувати його подальші наступальні дії на головному для себе напрямку (у бік Великого Бурлука), змушуючи його використати більшість резервів для блокування всіх цих численних «бічних вклинень».

Проблема для російського командування полягає «лише» в тому, що його основний оперативно-тактичний задум (план) на Харківському напрямку давно є очевидним і зрозумілим не лише для командування ЗСУ, а й для всіх зовнішніх зацікавлених «спостерігачів».

Командування російського УВ «Север» явно прагне «відрізати» увесь північно-східний «кут» Харківської області України, розташований на схід від Сіверського Донця, по умовної лінії Вовчанськ – Куп'янськ, ведучи наступ у бік Великого Бурлука, по напрямках, які збігаються біля нього (з Вовчанська, від Куп'янська і з північного сходу, можливо, через Вільховатку). І той факт, що російське командування наразі вирішило виконати це завдання частинами, «відрізаючи» українську прикордонну зону «по частинах», навряд чи радикально змінить це розуміння.

У цьому контексті, ймовірно, варто нагадати деякі «виміри» щодо глибини, на яку російські війська мають просунутися для досягнення своїх планів. До Великого Бурлука дуже приблизно, від Вовчанська – понад 40 км, від Куп'янська – понад 30 км, від російських вклинень на схід і північний схід від Великого Бурлука – понад 18 км.

І, наскільки я розумію, наразі російське командування вирішило використати своєрідну методологію численних дрібних «прикордонних порізів» в рамках цього завдання, сподіваючись, що принаймні один такий «поріз» (а бажано два, або навіть три) зрештою матимуть «критичний вплив» на стійкість усієї української оборони на Харківському напрямку, принаймні – на схід від Сіверського Донця…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ворог наступ Харківщина війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни скинули вісім ФАБ-250 на Краматорськ
Удар по Краматорську. Кількість постраждалих зросла до 18 людей
Сьогодні, 10:01
Трамп і Нетаньягу замислили новий удар по економіці Ірану
Стало відомо, про що говорили Трамп і Нетаньягу за зачиненими дверима
31 липня, 17:36
Очільник МЗС Естонії закликав європейські країни посилити тиск на Кремль
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
30 липня, 12:39
Броньований жилет із позначкою «перевірено на СВО» серед товарів, що продаються на Wildberries
Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД
28 липня, 05:25
Заяви Путіна про «сталінські подарунки» – привід не для обурення, а для масштабного історичного контрнаступу України
Як Україні на московський сморід відповідати
27 липня, 13:17
Wildberries прибрав із каталогу розділ «Все для СВО» на тлі атак по складах
Після ударів по складах із застосунку Wildberries зник розділ «Все для СВО»
26 липня, 12:30
На маркетплейсі Wildberries у вільному продажу фігурують зокрема компоненти подвійного призначення, які застосовують для складання російських БПЛА
У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу
22 липня, 04:52
Наслідки російського удару по Запоріжжю 19 липня
Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є влучання
20 липня, 08:25
Під ударом могли опинитися НПЗ «Роснефти» та ТЕЦ
У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ
11 серпня, 06:23

Костянтин Машовець

РФ хоче відрізати схід Харківщини: що задумав ворог
РФ хоче відрізати схід Харківщини: що задумав ворог
Кремль готує новий «останній ривок»: чого чекати від Росії на фронті
Кремль готує новий «останній ривок»: чого чекати від Росії на фронті
ЗСУ підбираються до головного маршруту постачання РФ. Огляд фронту
ЗСУ підбираються до головного маршруту постачання РФ. Огляд фронту
Оріхів під прицілом: що задумали росіяни на Запорізькому напрямку
Оріхів під прицілом: що задумали росіяни на Запорізькому напрямку
Росіяни не врахували один фактор. Наступ на Оріхів забуксував
Росіяни не врахували один фактор. Наступ на Оріхів забуксував
РФ втрачає контроль над ситуацією: що відбувається на фронті
РФ втрачає контроль над ситуацією: що відбувається на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
109K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
73K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua