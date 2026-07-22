Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу
На маркетплейсі Wildberries у вільному продажу фігурують зокрема компоненти подвійного призначення, які застосовують для складання російських БПЛА
фото: соцмережі

Армавір і Краснодар: під ударом опинилися нафтобаза та логістичний центр Wildberries

У ніч на 22 липня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів – під удар потрапили промзона Армавіра та логістичний центр Wildberries у Краснодарі. Про це пише «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Astra.

За попередніми даними, в Армавірі безпілотники вкотре атакували накопичувальну перевалочну нафтобазу ТОВ «Южная нефтяная компания». Це підприємство українські дрони уражали щонайменше двічі раніше – 8 березня та 30 травня 2026 року, коли атаку офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський, назвавши об'єкт частиною «далекобійних санкцій» на відстані 500 км від українського кордону. Поруч із нафтобазою розташована авіабаза «Армавір», де базується 713-й навчальний авіаполк Повітряних сил РФ – там готують льотчиків-винищувачів на Л-39, МіГ-29 та Як-130, а в липні на аеродромі вже фіксували знищення навчально-бойового Су-27УБ.

У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу фото 1

У Краснодарі, за даними каналів, безпілотники атакували один із найбільших і найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії. На кадрах, які публікують очевидці, видно кілька осередків займання в промзоні міста. Місцеві мешканці повідомляють про масштабну пожежу.

У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу фото 2

«Я почув 20–30 вибухів, а сирену увімкнули вже після того, як усе сталося, – на дві хвилини і вимкнули», – розповів підписник Astra.

8 фото
На весь екран
фото: соцмережі

Також повідомляється про атаку на логістичний центр Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю.

У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу фото 3

Склад Wildberries у Краснодарі неодноразово опинявся в центрі уваги через товари, які там продаються під виглядом цивільних. Ще у липні під час атак на логістичні центри маркетплейсу в Московській та Тамбовській областях президент Зеленський пояснював, що такі об'єкти агресор використовує для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів і навігаційного обладнання. На маркетплейсі у вільному продажу фігурують оптоволоконні кабелі, мікросхеми, регулятори, акумулятори та інші компоненти подвійного призначення, які застосовують для складання ударних і розвідувальних БПЛА. Крім того, з липня 2026 року Wildberries зняв із себе відповідальність за товари продавців, знищені внаслідок бойових дій, включно з ударами дронів.

Наскільки болючими для Росії є удари по логістиці Wildberries, показують оцінки збитків від липневої атаки на склади компанії в Московській та Тамбовській областях. За підрахунками аналітика агентства Data Insight Сергія Семка, на які посилається Moscow Times, загальні збитки від пожежі – з урахуванням вартості самих центрів (близько 30 млрд рублів, або приблизно $375 млн) та знищених товарів (від 150 до 230 млрд рублів, тобто орієнтовно $1,9–2,9 млрд) – сягають щонайменше 180 млрд рублів (близько $2,25 млрд). Це перевищує річні бюджети 53 регіонів РФ, зокрема Омської та Білгородської областей. Засновниця Wildberries Тетяна Кім заявила про можливі компенсації продавцям, однак ще до атаки компанія оновила оферту, знявши з себе відповідальність за товари, знищені внаслідок ударів безпілотників.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Точні наслідки сьогоднішньої атаки на об'єкти в Армавірі, Краснодарі та Невинномиську наразі уточнюються. Офіційної реакції Генштабу чи ГУР Міноборони України щодо цих ударів станом на момент публікації не було.

Нагадаємо, 30 травня Зеленський підтвердив удар по цій самій нафтобазі в Армавірі, назвавши його частиною системної кампанії із ліквідації паливних хабів окупантів. До слова, 18 липня Сили оборони вже уражали склади Wildberries у Московській та Тамбовській областях – тоді президент пояснив, що об'єкти забезпечували постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів.

Читайте також:

Теги: пожежа росія Володимир Зеленський президент дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото із соцмереж російського посольства
Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою
2 липня, 14:13
Лавров раніше заявляв, що пряме зіткнення Росії з НАТО може призвести до обміну ядерними ударами
Москва приписала НАТО «сценарій Гітлера» та заговорила про війну до 2030 року
22 червня, 13:59
У Навроцького пояснили, чому Муссоліні та Шредера не позбавили польського ордена
Канцелярія Навроцького пояснила, чому орден Білого орла залишився у друга Путіна
22 червня, 09:43
Червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії
«40 днів бомбардувань Росії – мало». Російський економіст закликав Зеленського не зупинятися
4 липня, 13:37
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці
4 липня, 13:03
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Україна системно руйнує плани Росії
Росія втратила можливість воювати по-старому – командувач Нацгвардії
10 липня, 11:18
Корецький та Зеленський провели зустріч
Зеленський після наради зі Свириденко заслухав доповідь Корецького
12 липня, 14:57
Сі Цзіньпін змінив ставлення до Путіна
WSJ: Пекін розчарувався у Путіні. Китай почав готуватися до зміни влади у Росії
14 липня, 15:42
Склади Wildberries у Московській області охопила сильна пожежа
Атака на склади Wildberries. Зеленський пояснив, чим важливі ці об'єкти
18 липня, 11:26

Політика

США запустять виробництво українських дронів Magura
США запустять виробництво українських дронів Magura
У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу
У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу
«Мадяр» назвав п'ять кроків, які захистять Балтію від наступу Росії
«Мадяр» назвав п'ять кроків, які захистять Балтію від наступу Росії
Путін знайшов спосіб уникнути мобілізації – аналітик назвав тактику Кремля
Путін знайшов спосіб уникнути мобілізації – аналітик назвав тактику Кремля
Туреччина 90 років не пускає НАТО в Чорне море: як це допомогло Україні
Туреччина 90 років не пускає НАТО в Чорне море: як це допомогло Україні
Молдова отримала новий уряд: хто такий прем'єр Тофан
Молдова отримала новий уряд: хто такий прем'єр Тофан

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
83K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
76K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua