У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу

Армавір і Краснодар: під ударом опинилися нафтобаза та логістичний центр Wildberries

У ніч на 22 липня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів – під удар потрапили промзона Армавіра та логістичний центр Wildberries у Краснодарі. Про це пише «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Astra.

За попередніми даними, в Армавірі безпілотники вкотре атакували накопичувальну перевалочну нафтобазу ТОВ «Южная нефтяная компания». Це підприємство українські дрони уражали щонайменше двічі раніше – 8 березня та 30 травня 2026 року, коли атаку офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський, назвавши об'єкт частиною «далекобійних санкцій» на відстані 500 км від українського кордону. Поруч із нафтобазою розташована авіабаза «Армавір», де базується 713-й навчальний авіаполк Повітряних сил РФ – там готують льотчиків-винищувачів на Л-39, МіГ-29 та Як-130, а в липні на аеродромі вже фіксували знищення навчально-бойового Су-27УБ.

У Краснодарі, за даними каналів, безпілотники атакували один із найбільших і найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії. На кадрах, які публікують очевидці, видно кілька осередків займання в промзоні міста. Місцеві мешканці повідомляють про масштабну пожежу.

«Я почув 20–30 вибухів, а сирену увімкнули вже після того, як усе сталося, – на дві хвилини і вимкнули», – розповів підписник Astra.

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фото: соцмережі

Також повідомляється про атаку на логістичний центр Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю.

Склад Wildberries у Краснодарі неодноразово опинявся в центрі уваги через товари, які там продаються під виглядом цивільних. Ще у липні під час атак на логістичні центри маркетплейсу в Московській та Тамбовській областях президент Зеленський пояснював, що такі об'єкти агресор використовує для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів і навігаційного обладнання. На маркетплейсі у вільному продажу фігурують оптоволоконні кабелі, мікросхеми, регулятори, акумулятори та інші компоненти подвійного призначення, які застосовують для складання ударних і розвідувальних БПЛА. Крім того, з липня 2026 року Wildberries зняв із себе відповідальність за товари продавців, знищені внаслідок бойових дій, включно з ударами дронів.

Наскільки болючими для Росії є удари по логістиці Wildberries, показують оцінки збитків від липневої атаки на склади компанії в Московській та Тамбовській областях. За підрахунками аналітика агентства Data Insight Сергія Семка, на які посилається Moscow Times, загальні збитки від пожежі – з урахуванням вартості самих центрів (близько 30 млрд рублів, або приблизно $375 млн) та знищених товарів (від 150 до 230 млрд рублів, тобто орієнтовно $1,9–2,9 млрд) – сягають щонайменше 180 млрд рублів (близько $2,25 млрд). Це перевищує річні бюджети 53 регіонів РФ, зокрема Омської та Білгородської областей. Засновниця Wildberries Тетяна Кім заявила про можливі компенсації продавцям, однак ще до атаки компанія оновила оферту, знявши з себе відповідальність за товари, знищені внаслідок ударів безпілотників.

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Точні наслідки сьогоднішньої атаки на об'єкти в Армавірі, Краснодарі та Невинномиську наразі уточнюються. Офіційної реакції Генштабу чи ГУР Міноборони України щодо цих ударів станом на момент публікації не було.

Нагадаємо, 30 травня Зеленський підтвердив удар по цій самій нафтобазі в Армавірі, назвавши його частиною системної кампанії із ліквідації паливних хабів окупантів. До слова, 18 липня Сили оборони вже уражали склади Wildberries у Московській та Тамбовській областях – тоді президент пояснив, що об'єкти забезпечували постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів.