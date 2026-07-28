Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД
Броньований жилет із позначкою «перевірено на СВО» серед товарів, що продаються на Wildberries
фото з відкритих джерел

Маркетплейс лише прибрав тег «все для "сво"», а самі товари розподілив по звичайних розділах

Російський маркетплейс Wildberries після розголосу не відмовився від продажу товарів для армії РФ, а лише зробив їх менш помітними на сайті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними ЦПД, з каталогу маркетплейсу зник окремий тег «все для "сво"», під яким раніше були зібрані військові товари. Однак самі позиції нікуди не поділися – їх просто розподілили по звичайних розділах сайту.

«Маркетплейс не прибрав військові товари з сайту, а лише спробував зробити їх менш помітними. З каталогу зник тег "все для "сво", однак самі товари залишилися: їх просто розподілили по звичайних категоріях», – йдеться в повідомленні телеграм-каналу ЦПД.

Зокрема, тепер бронежилети та шоломи продаються в розділі «Спорт», а FPV-дрони й комплектуючі до них – серед побутової та іншої техніки. За відповідними пошуковими запитами на сайті й надалі можна знайти:

  • армійські аптечки;
  • рації;
  • тактичні рюкзаки;
  • шеврони;
  • прапори.
Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД фото 1

У ЦПД наголосили, що така поведінка компанії свідчить про свідоме продовження співпраці з військовою машиною Росії.

«Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини», – повідомили в Центрі.

Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД фото 2

У відомстві додали, що склади Wildberries фактично виконують функцію військових об'єктів – саме тому логістичні центри компанії регулярно потрапляють під удари. За даними 1-го окремого центру СБС, підтверджено ураження складу Wildberries у Росії площею 188 тис кв м. Раніше OSINT-моніторингові канали повідомляли про пожежі на складах компанії в Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області РФ.

Це вже не перший випадок, коли «Главком» фіксував, що на Wildberries відкрито продаються компоненти для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів, тепловізійні приціли та інше тактичне спорядження, придатне для використання на фронті. Саме продаж таких товарів називають однією з причин, чому логістичні хаби компанії стали регулярною ціллю українських безпілотників.

Нагадаємо, після серії ударів по логістичних центрах військові товари зникли з окремого розділу й у мобільному застосунку Wildberries – там теж зник розділ «Все для СВО», хоча повністю відмовлятися від продажу таких позицій компанія не стала.

Читайте також:

Теги: Wildberries військові машини спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Росія знову потрапляє у фінансову петлю
Фінансова петля Росії. Історія знову повторюється
29 червня, 07:57
Костянтинівка стала головною ціллю Росії
Костянтинівка стала ключем до російського прориву. Що задумав ворог
12 липня, 15:13
Основа європейської протиповітряної оборони: Patriot зі США
Озброєння Європи: як позбутися залежності від США?
21 липня, 18:00
Путін стає проблемою не лише для України, а й для Китаю та Заходу
Убити Путіна. Альтернативи вичерпалися
13 липня, 12:07
Росіяни стоять у багатокілометрових чергах за бензином
Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)
16 липня, 12:48
Тим, у кого виявлять дефіцит гормону, запропонують добровільну гормонозамісну терапію
Голова Пентагону розповів, кого перевірятимуть на тестостерон і навіщо
17 липня, 03:48
У МЗС Росії озвучили нову заяву про завершення війни
Лавров відповів, за якої умови Росія закінчить війну
10 липня, 08:32
У Польщі хочуть запровадити «передвоєнний стан»
Варшава не чекатиме початку війни. Влада Польщі підготувала новий режим для армії
16 липня, 19:28
Путін похвалив економіку РФ та зробив нову заяву про війну
Путін не полишив старих мрій. Кремль знову заговорив про «цілі СВО»
Вчора, 15:37

Економіка

Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД
Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії
Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії
Після ударів по складах із застосунку Wildberries зник розділ «Все для СВО»
Після ударів по складах із застосунку Wildberries зник розділ «Все для СВО»
«Усе стане безкоштовним»: Маск шокував заявою про майбутнє без грошей
«Усе стане безкоштовним»: Маск шокував заявою про майбутнє без грошей
На тлі «успішного імпортозаміщення» в бюджеті РФ пробило рекордну діру
На тлі «успішного імпортозаміщення» в бюджеті РФ пробило рекордну діру

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
141K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
132K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
118K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua