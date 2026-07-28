Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД

Маркетплейс лише прибрав тег «все для "сво"», а самі товари розподілив по звичайних розділах

Російський маркетплейс Wildberries після розголосу не відмовився від продажу товарів для армії РФ, а лише зробив їх менш помітними на сайті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними ЦПД, з каталогу маркетплейсу зник окремий тег «все для "сво"», під яким раніше були зібрані військові товари. Однак самі позиції нікуди не поділися – їх просто розподілили по звичайних розділах сайту.

«Маркетплейс не прибрав військові товари з сайту, а лише спробував зробити їх менш помітними. З каталогу зник тег "все для "сво", однак самі товари залишилися: їх просто розподілили по звичайних категоріях», – йдеться в повідомленні телеграм-каналу ЦПД.

Зокрема, тепер бронежилети та шоломи продаються в розділі «Спорт», а FPV-дрони й комплектуючі до них – серед побутової та іншої техніки. За відповідними пошуковими запитами на сайті й надалі можна знайти:

армійські аптечки;

рації;

тактичні рюкзаки;

шеврони;

прапори.

У ЦПД наголосили, що така поведінка компанії свідчить про свідоме продовження співпраці з військовою машиною Росії.

«Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини», – повідомили в Центрі.

У відомстві додали, що склади Wildberries фактично виконують функцію військових об'єктів – саме тому логістичні центри компанії регулярно потрапляють під удари. За даними 1-го окремого центру СБС, підтверджено ураження складу Wildberries у Росії площею 188 тис кв м. Раніше OSINT-моніторингові канали повідомляли про пожежі на складах компанії в Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області РФ.

Це вже не перший випадок, коли «Главком» фіксував, що на Wildberries відкрито продаються компоненти для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів, тепловізійні приціли та інше тактичне спорядження, придатне для використання на фронті. Саме продаж таких товарів називають однією з причин, чому логістичні хаби компанії стали регулярною ціллю українських безпілотників.

Нагадаємо, після серії ударів по логістичних центрах військові товари зникли з окремого розділу й у мобільному застосунку Wildberries – там теж зник розділ «Все для СВО», хоча повністю відмовлятися від продажу таких позицій компанія не стала.