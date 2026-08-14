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Удар по Краматорську. Кількість постраждалих зросла до 18 людей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удар по Краматорську. Кількість постраждалих зросла до 18 людей
Росіяни скинули вісім ФАБ-250 на Краматорськ
фото: Донецька обласна прокуратура

Окупанти за 26 хвилин скинули на місто вісім ФАБ-250, поціливши, зокрема, у багатоквартирні будинки

Російські окупаційні війська ввечері 13 серпня здійснили масовану авіаційну атаку на Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 17 дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, російська армія атакувала місто у період з 20:30 до 20:56. Протягом менш ніж пів години окупанти застосували проти Краматорська вісім авіаційних бомб «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції.

Удар по Краматорську. Кількість постраждалих зросла до 18 людей фото 1
фото: Донецька обласна прокуратура

Влучання зафіксовано у житловій забудові міста. Зокрема, російські авіабомби поцілили у багатоквартирні будинки. Внаслідок атаки було зруйновано частину одного з житлових будинків. На місці під'їзду утворилася величезна діра.

Станом на ранок 14 серпня відомо про одну загиблу людину та 17 поранених. Серед постраждалих – сім чоловіків та десять жінок віком від 47 до 85 років.

У потерпілих медики діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкову травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук і ніг, а також садна та забої. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки російської атаки на місто наразі встановлюються. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 серпня російські окупанти атакували місто Сміла на Черкащині безпілотниками. Один із ворожих БпЛА, начинений шрапнеллю, влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Також вранці 14 серпня російські терористи атакували будинок дронами на Сумщині. Окупанти завдали подвійного удару реактивними безпілотниками по приватному житловому будинку в Буринській громаді на Сумщині.

Внаслідок атаки будинок зазнав значних руйнувань, виникла пожежа. На місці загинули 29-річна жінка та її дев’ятирічний син. Ще четверо людей отримали поранення. Батько та бабуся загиблого хлопчика зазнали важких опіків і перебувають у лікарні.

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Теги: війна окупанти Донеччина

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