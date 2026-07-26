Після ударів по складах із застосунку Wildberries зник розділ «Все для СВО»

Wildberries прибрав із каталогу розділ «Все для СВО» на тлі атак по складах

Попри зникнення окремої категорії, товари для російських військових і далі доступні покупцям

Після серії ударів по логістичних центрах із мобільного застосунку російського маркетплейса Wildberries зник розділ «Все для СВО». Про це повідомляє «Главком».

Попри це, повністю відмовлятися від продажу таких товарів компанія не стала. Усі позиції, які раніше були зібрані в окремій категорії, перенесли до звичайних розділів застосунку.

Військові товари й надалі можна придбати, хоча спеціальна добірка «Все для СВО» більше не відображається в меню. Зміни в застосунку відбулися на тлі низки ударів українських сил по логістичних центрах Wildberries.

Wildberries сховав розділ «Все для СВО» скриншот із сайту

Раніше «Главком» з'ясував, що російський маркетплейс Wildberries відкрито продає товари, які можуть використовуватися у війні проти України. У каталозі платформи виявлено комплектуючі для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів, тепловізійні приціли, прилади нічного бачення, бронежилети, військові шоломи та інше тактичне спорядження.

Частина товарів має маркування «перевірено на СВО», а окремі комплектуючі прямо рекламуються як призначені для безпілотників. Саме продаж військових і товарів подвійного призначення називають однією з причин уваги українських дронів до логістичних центрів компанії.

Далекобійні удари України по логістичних центрах Wildberries вже починають відчутно впливати на економіку Росії. За оцінкою розвідки Естонії, атаки на склади найбільшого російського маркетплейсу можуть завдати комерційному сектору РФ збитків до $2 млрд, а також погіршують діловий клімат у країні. У 2025 році обсяг товарів, проданих через Wildberries, становив близько 3% ВВП Росії.