У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ

Ангарськ розташований приблизно за 4,5 тис. км від найближчої точки України

В російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки та повідомлення жителів.

За словами очевидців, через щільне розташування промислових об'єктів наразі складно точно визначити місце займання. Серед версій, які обговорюють місцеві жителі, – Ангарський нафтопереробний завод, а також ТЕЦ-9 і ТЕЦ-10.

Ангарський НПЗ входить до структури «Ангарської нафтохімічної компанії» (АНХК), яка є частиною російської «Роснефти». Потужність підприємства становить близько 10 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітуми та іншу нафтохімічну продукцію.

Поруч із промисловою зоною розташована ТЕЦ-9, яка забезпечує теплом, парою та електроенергією промислові підприємства АНХК і Ангарськ. Ще одна велика станція – ТЕЦ-10 – розташована у південній частині міста.

Водночас офіційного підтвердження, який саме об'єкт загорівся, наразі немає. Також немає даних про причини пожежі чи можливі наслідки. Ангарськ розташований приблизно за 4,5 тис. км від найближчої точки України.

До слова, у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який є найбільшим підприємством регіону та найсхіднішим НПЗ Росії.