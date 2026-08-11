Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ
Під ударом могли опинитися НПЗ «Роснефти» та ТЕЦ
скриншот з відео

Ангарськ розташований приблизно за 4,5 тис. км від найближчої точки України

В російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки та повідомлення жителів.

За словами очевидців, через щільне розташування промислових об'єктів наразі складно точно визначити місце займання. Серед версій, які обговорюють місцеві жителі, – Ангарський нафтопереробний завод, а також ТЕЦ-9 і ТЕЦ-10.

У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ фото 1

Ангарський НПЗ входить до структури «Ангарської нафтохімічної компанії» (АНХК), яка є частиною російської «Роснефти». Потужність підприємства становить близько 10 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітуми та іншу нафтохімічну продукцію.

Поруч із промисловою зоною розташована ТЕЦ-9, яка забезпечує теплом, парою та електроенергією промислові підприємства АНХК і Ангарськ. Ще одна велика станція – ТЕЦ-10 – розташована у південній частині міста.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Водночас офіційного підтвердження, який саме об'єкт загорівся, наразі немає. Також немає даних про причини пожежі чи можливі наслідки. Ангарськ розташований приблизно за 4,5 тис. км від найближчої точки України.

До слова, у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який є найбільшим підприємством регіону та найсхіднішим НПЗ Росії. 

Читайте також:

Теги: росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний підсумок 1600 днів війни – Путін остаточно загнав Росію у пастку безкінечного самознищення
1600 днів війни. Цифри, що приголомшують світ та антирекорди від Путіна
12 липня, 09:03
На об'єктах ремонтуються російські підводні човни
Росія залишила ключові військові об’єкти в Арктиці без захисту ППО
15 липня, 14:14
Мешканці Липецька показали наслідки атаки
Ракети атакували Білгород та Липецьк
21 липня, 06:18
Співавтори санкційного закону проти РФ зробили заяву після зустрічі із Зеленським
Сенатори США після зустрічі із Зеленським пояснили, як санкції мають змусити Путіна до миру
29 липня, 07:27
Масштаби збитків ще встановлюються
Генштаб розкрив подробиці атак по аеродрому Енгельс та інших об'єктах росіян
2 серпня, 11:58
Російський Геленджик після успішного українського удару
«Дістали таки». Мадяр похвалився результатами «полювання» на російські цілі
9 серпня, 10:33
Руслан Кучинський у залі суду
Вибухи у Вишневому. Суд відправив під варту керівників оборонного підприємства
17 липня, 18:12
Росія почала використовувати повістки для прихованого набору контрактників
Росія знайшла новий спосіб заманювати чоловіків на війну
7 серпня, 11:34
Головне за ніч 8 серпня
Київ атакувала балістика, дрони вдарили по Сизранському НПЗ: головне за ніч 8 серпня
8 серпня, 05:50

Економіка

Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС
Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС
Спекотне літо може обнулити економічне зростання ЄС: названо суму збитків
Спекотне літо може обнулити економічне зростання ЄС: названо суму збитків
Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство
В Орську після атаки спалахнула пожежа на НПЗ: чим важливе підприємство
У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ
У російському Ангарську горить промзона: під ударом могли опинитися НПЗ та дві ТЕЦ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua