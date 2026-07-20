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Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є влучання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є влучання
Наслідки російського удару по Запоріжжю 19 липня
фото: Іван Федоров/Telegram

Протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА

У ніч на 20 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 20 липня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 20 липня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та дев'яти ударних БпЛА на дев'ятьох локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, 20 липня російська терористична армія вдарила ракетами по Одесі. Постраждала інфраструктура міста.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

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