Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є влучання

Протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА

У ніч на 20 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 20 липня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та дев'яти ударних БпЛА на дев'ятьох локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, 20 липня російська терористична армія вдарила ракетами по Одесі. Постраждала інфраструктура міста.