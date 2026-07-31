Стало відомо, про що говорили Трамп і Нетаньягу за зачиненими дверима

Серед варіантів тиску на Тегеран лідери США та Ізраїлю розглянули навіть перекриття сухопутних кордонів країни

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час закритої зустрічі в Білому домі обговорили можливі сценарії посилення тиску на Іран. Одним із варіантів стала сухопутна блокада країни за участю її сусідів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За даними видання, під час переговорів 28 липня в Овальному кабінеті сторони обговорили як військові, так і невійськові інструменти впливу на Тегеран. Один із запропонованих сценаріїв передбачає переконати сусідні з Іраном держави посилити контроль або тимчасово закрити ключові прикордонні переходи, що суттєво обмежить імпорт і експорт країни.

«А що, якби просто заблокувати сухопутний кордон? Припустимо, Іран не зможе нічого ввезти й нічого вивезти. Тоді може статися що завгодно», – сказав високопоставлений ізраїльський посадовець.

За інформацією The Telegraph, блокада може зосередитися на стратегічних переходах Інче-Борун і Сарахс на кордоні Ірану з Туркменістаном. Водночас реалізація такого плану вимагатиме співпраці Іраку, Туреччини, Пакистану, Афганістану, Туркменістану, Вірменії та Азербайджану.

Видання зазначає, що участь цих країн у блокаді може обернутися для них економічними втратами та підвищити ризик ударів у відповідь з боку Ірану. Крім того, перекриття ключових маршрутів здатне ускладнити постачання до країни військової продукції.

Джерела газети також повідомили, що Трамп вважає нинішню стратегію щодо відкриття Ормузької протоки недостатньо ефективною. Під час зустрічі з Нетаньягу обговорювали ще три сценарії подальших дій: укладення нової угоди з Іраном, продовження морської блокади або відновлення військових ударів.

За словами співрозмовників видання, ізраїльський прем'єр не підтримав жоден із варіантів, тоді як президент США продовжує розглядати різні способи посилення тиску, які могли б змусити Тегеран повернутися до переговорів.

Представник Білого дому, коментуючи можливі дії Вашингтона, заявив, що «головнокомандувач має у своєму розпорядженні всі варіанти».

Нагадаємо, 29 липня США запровадили санкції проти двох іранських компаній та восьми танкерів, які, за даними Вашингтона, брали участь в експорті іранської нафти.