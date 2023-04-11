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Рада заборонила продаж і використання феєрверків в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада заборонила продаж і використання феєрверків в Україні
Забороняється проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин
фото ілюстративне

Обмеження не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про використання феєрверків і салютів на території України. Про це повідмоив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«За» проголосували 290 народних депутатів.

Таким чином, поширюється заборона на використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Також документом передбачена заборона проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин. Втім, є виключеннями за видом феєрверків. Йдеться про ті, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Разом з тим це обмеження не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Нагадаємо, що в Україні вже 412 днів триває повномасштабна війна. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. 

Теги: Верховна Рада війна

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