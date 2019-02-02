Лютневі тези, або Назустріч 90-й річниці ОУН
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Розсилка
3 лютого 1929 року відбувся перший конгрес Українських націоналістів, на якому постала ОУН під проводом Євгена Коновальця.
Для тих, хто тверезо та свідомо пройшов революцію та війну не в «Фейсбуці», а в реальному часі, очевидно, що суспільно-політична ситуація в Україні 2019 року штучно та свідомо підведена до реалізації двох альтернатив – «Застій» і «Реванш».
Обирати з-поміж них – це те саме, що вибирати між СНІДом і сифілісом, розмірковуючи при цьому про нетрадиційну медицину.
- Лібералізм – це смертельна хвороба для націй, оскільки під прикриттям ліберальної демагогії нам вперто руйнують та грабують країну.
- 90 років тому в австрійському Відні колишніми командирами Корпусу Січових Стрільців було ініційовано створення найбоєздатнішої національно-визвольної структури ХХ століття – Організації Українських Націоналістів, чия боротьба за українську Україну досі не завершена і тримається на плечах теперішнього покоління.
- На щастя, сьогодні ми, українські націоналісти, живемо, працюємо та воюємо не на еміграції після розгрому, а паралельно і водночас розбудовуємо мілітарну потугу українства та масову організацію, які рано чи пізно зламають хребет споконвічному ворогу на фронті та в тилу. Формула творення ОУН зразка 1929 року залишається актуальною і в сьогоденні: загартовані війною фронтовики + ідеалістична пасіонарна молодь + національно мислячі інтелектуали.
- Ми не дозволимо Луб’янці повторити руками своєї агентури події 1940 року та розколоти український націоналістичний рух, зіткнувши його крила у братовбивчій міжусобній війні, але водночас ми не дозволимо торгувати національною ідеєю та продавати наше майбутнє за відсотки.
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- Ми не віримо у «чесні вибори», оскільки живемо в державі, де народ і народовладдя виконують демонстративно-ритуальну функцію.
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Джерело: zik.ua
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