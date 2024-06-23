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Юрій Михальчишин Політичний діяч

Скільки країни НАТО витрачають на оборону. Цифри дивують

glavcom.ua
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Що може збільшити обороноздатність НАТО в цілому та потенційну військово-технічну підтримку України зокрема?
фото: Depositphotos

Лише три держави-члена НАТО фінансували армію на рівні 3% від ВВП – США, Польща та Греція

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який завершує свою роботу на посаді, оголосив, що 23 з 32 держав НАТО досягли необхідного рівня видатків на оборону та безпеку в розмірі 2% ВВП.

Досі лише 11 з 32 держав-членів НАТО дотримувалися показника в 2% ВВП, встановленого окремою угодою у 2014 р. (після анексії Криму рф); проте на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 р. члени Альянсу погодилися вважати показник 2% мінімальним порогом, а не максимальною планкою.

Відтак серед лідерів НАТО виявилися Польща (4,12%), Естонія (3,43%), США (3,38%), Латвія (3,15%), Греція (3,08%);

Серед держав з середнім рівнем видатків – Литва (2,85%), Фінляндія (2,41%), Данія (2,37%), Велика Британія (2,33%), Румунія (2,25%), Північна Македонія (2,22%), Норвегія (2,2%), Болгарія (2,18%), Швеція (2,14%), ФРН (2,12%), Угорщина (2,11%), Чехія (2,1%), Туреччина (2,09%), Франція (2,06%), Нідерланди (2,05%), Албанія (2,03%), Чорногорія (2,02%), Словаччина (2%);

Поміж аутсайдерів НАТО перебувають Хорватія (1,81%), Португалія (1,55%), Італія (1,49%), Канада (1,37%), Бельгія (1,3%), Люксембург (1,29%), Словенія (1,29%), Іспанія (1,28%).

Парадоксальним чином, до позитивних зрушень у ситуації доклався екс-президент США Дональд Трамп, який систематично критикує членів військово-політичного блоку НАТО за недостатнє фінансування витрат на безпеку та оборону і, як наслідок, непропорційно низьку (порівняно з США) військово-технічну підтримку України, весною ц.р. публічно висунув ідею затвердження статутної норми про фінансування альянсу на рівні 3% ВВП замість існуючих 2%. Ідея сформувалася під час неофіційної зустрічі Дональда Трампа та президента Польщі Анджея Дуди (18 квітня 2024 р.) та зустріла цілковиту підтримку кандидата в президенти США, який періодично погрожує розглянути питання про вихід США з НАТО у разі свого обрання.

Дотепер лише три держави-члена НАТО за підсумками 2023 р. фінансували сферу національної безпеки та оборони на рівні 3% від ВВП – власне, США, Польща та Греція.

Наслідки: позитивна ініціатива збільшення фінансових видатків НАТО, зокрема за інформаційно-політичної підтримки Трампа та Дуди, має шанси стати офіційною політикою Альянсу, що збільшить обороноздатність НАТО в цілому та потенційну військово-технічну підтримку України зокрема.

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Джерело
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Теги: НАТО бюджет Єнс Столтенберг

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