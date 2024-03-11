ISW: РФ запустить виробництво нових авіабомб для застосування в Україні

Окупанти раніше використовували некеровані планерні бомби в січні 2024

Росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу Донеччини

Окупанти будуть намагатися запустити серійне виробництво керованих аівабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що український військовий підтвердив, що російські війська завдають ударів по Україні за допомогою вдосконалених авіабомб.

Речник Таврійського угруповання українських військ Дмитро Лиховій повідомив, що російські війська завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (UMPB D-30SN), які, за попередньою оцінкою української прокуратури, були ракетами С-300.

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Лиховій додав, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN, по суті, є перетвореною версією некерованих авіабомб FAB радянських часів.

Аналітики нагадують, що російські війська раніше використовували некеровані планерні бомби в січні 2024.

Нещодавно ISW спостерігав, як російські так звані військові блогери стверджували, що війська РФ почали завдавати ударів авіабомбами FAB UMPB, на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції (UMPC), в деяких районах України.

Вони ж стверджували, що російські війська можуть запускати керовані планерні бомби UMPB з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як «Торнадо-С» і «Смерч».

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Тому аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, намагатимуться запустити серійне виробництво керованих аівабомб UMPB та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту.

Нагадаємо, росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів.

До слова, російські військові збільшили кількість використання на фронті боєприпасів з отруйною речовиною. Їх застосовують, коли не можуть узяти українські окопи.