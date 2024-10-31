Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії

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Росія не зупиниться, якщо її не зупинити військовою силою. Про це сказав Carlo, Сержант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, громадянин Фінляндії, під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Він розповів, що після початку повномасштабного вторгнення зібрав амуніцію і приїхав до України.

На питання, що його мотивує воювати стільки часу, Carlo відповів: «Мій підрозділ, мої побратими, мої посестри – це моя сім'я».

Він наголосив, що іншого вибору нема: «Якщо хтось втікає від війни, то так можна втікати до Атлантики, а ворог не зупиниться».

«Я представник країни, де 80% чоловіків служить. Ухилянтство від служби – це не нормально, бо ти не робиш, що повинен робити кожен фін», – сказав він.

«Також у нас щороку добровільно строкову службу проходять жінки. Треба готуватися до служби, а якщо ти не служиш, то маєш робити на своїй роботі все для того, щоб країна вистояла», – резюмував він.