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Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
фото: КМДА

Усього буде дев'ять зустрічей

Сьогодні о 18:00 для сімей військових у КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству розпочнеться цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості».

Ви зможете:

  • знайти свої сильні сторони та посилити слабкі;
  • краще зрозуміти себе та членів родини;
  • вирішувати конфлікти і знаходити злагоду в собі та в родині, а також серед друзів та колег;
  • навчитися по-іншому реагувати на події, що відбуваються навколо;
  • усвідомити свої цінності тощо.

Усього буде дев'ять зустрічей.

Під час першої – знайдете внутрішні та зовнішні свої джерела, навчитеся створювати бажаний настрій, пограєте у гру «спіймай своє бажання».

Група буде «закрита», тобто доєднатися до неї пізніше – не буде можливості.

Щоб взяти участь, обов'язково заповніть коротку реєстраційну форму.

Де: вул. Райдужна 6-А (2 поверх).

Коли: 22 лютого, 18:00.

Теги: Київ військові психологія

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