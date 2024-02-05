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Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти цивільних

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти цивільних
Білоруський президент Олександр Лукашенко
фото з відкритих джерел

Військовослужбовець може стріляти по населенню і не буде нести за це відповідальність

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти громадян країни. Про це йдеться в указі білоруського диктатора.

Згідно із внесеними змінами, військові мають право застосовувати проти громадян «фізичну силу, спеціальні засоби, бойову і спеціальну техніку, вогнепальну зброю з урахуванням ситуації, характеру злочину, адміністративного правопорушення та особи винного відповідно до вимог загальновійськових статутів».

Указом встановлено, що військовий повинен буде роз'яснити, що він може почати стріляти і дати час особі виконати вимоги законодавства.

Однак Лукашенко передбачив винятки, за яких військові зможуть стріляти по людях без попередження. Це стосується випадків, коли зволікання створює пряму загрозу життю військовослужбовця.

Раніше білоруське законодавство передбачало, що застосування військовослужбовцями фізичної сили, зброї, бойової та спеціальної техніки внаслідок перевищення влади тягне за собою відповідальність, встановлену правовими актами.

Проте в змінах, які вніс Лукашенко, йдеться про те, що військовослужбовець «не несе відповідальності за шкоду», заподіяну внаслідок стрілянини, коли вона «здійснювалася відповідно до вимог загальновійськових статутів».

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до закону про президента, які, серед іншого, надають йому імунітет, довічну охорону та право на державну нерухомість після відставки.

Нагадаємо, міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв повідомив, що президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 січня підписали указ про схвалення створення спільного державного ЗМІ.

До слова, Сполучені Штати Америки готові посилювати санкції проти режиму самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

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Теги: Білорусь військові Олександр Лукашенко

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