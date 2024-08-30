Заборонили російську церкву, вирішимо питання і з Telegram

«По суті, всі ми, хто сидить без світла після останнього масованого обстрілу, повинні «завдячувати» цій платформі»

По Дурову та Telegram ведуться розслідування:

Франція по шістьох епізодах;

Німеччина, Бельгія – небажання співпраці з правоохоронцями по розслідуванням злочинів, в тому числі сексуальне насильство проти дітей та торгівлі людьми;

ЄС – стосовно заниження реальної кількості абонентів з Євросоюзу;

Південна Корея – поки хочуть «зустрітись з керівництвом щоб обговорити проблему порнофейків, які широко поширюються на платформі»;

Індія – веде своє розслідування щодо платформи (без особливих деталей);

в Україні – нема правової бази, тож хоч платформа не співпрацює з державою (як у Франції, Бельгії, Німеччині) – претензій немає.

Спочатку російська церква – тепер російський Telegram.

Вже за місяць в парламенті зареєструємо законопроєкт про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації (як-от Telegram) в Україні. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні нашого комітету. Сподіваюся, колеги з інших фракцій не затягуватимуть розгляд, оскільки рішення вже перезріле.

Через Telegram координують удари по нашій інфраструктурі. Через Telegram вербують тих, хто підпалює автівки військових в українському тилу.

По суті, всі ми, хто сидить без світла після останнього масованого обстрілу, повинні «завдячувати» цій платформі.