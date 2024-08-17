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Міжнародні організації стали на захист італійських журналістів, яким Росія погрожує через репортаж із Суджі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Міжнародні організації стали на захист італійських журналістів, яким Росія погрожує через репортаж із Суджі
Італійські журналістські асоціації та Європейська федерація журналістів висловили солідарність із репортерами
фото: Yan Dobronosov

МЗС Росії викликало посла Італії у Москві, мовляв, через порушення журналістами Кримінального кодексу Росії

Міжнародна організація Women Press Freedom рішуче засудила погрози російської влади та прокремлівських блогерів на адресу італійської журналістки Стефанії Баттістіні та її оператора Сімоне Траїні з телекомпанії RAI, які висвітлюють контрвторгнення України у Курську область. Про це пише «Голос Америки».

Російські державні ЗМІ повідомили, що МВС РФ має намір відкрити проти італійських журналістів кримінальну справу за незаконний перетин державного кордону.

У п'ятницю, 16 серпня, МЗС Росії викликало посла Італії у Москві, мовляв, через порушення журналістами Кримінального кодексу Росії.

Агенція Reuters звернулася за коментарем до відомства та отримала відповідь, що посол Чечілія Піччоні пояснила російській владі, мовляв, агенція RAI та їхня команда новин «планують свою діяльність абсолютно незалежним і автономним способом».

14 серпня італійський телеканал Rai1 опублікував репортаж із міста Суджа Курської області Росії, яку на той час вже зайняли українські війська.

На відео видно військового, схожого на бійця ЗСУ, який супроводжує італійських журналістів по Росії та розповідає про збиту техніку. У повідомленні каналу в мережі Х мовиться, що журналістам вдалося перетнути кордон.

Після цього репортажу на адресу журналістів почали лунати погрози, зокрема вбивством.

Баттістіні відповіла на погрози, пояснивши, що знімальна група Rai перебувала в Курську і робила свою роботу. Відповідно до міжнародного права, кожен з них був чітко маркований написами «преса» на бронежилетах і шоломах, які відрізнялися від кольорів українських збройних сил.

Італійські журналістські асоціації та Європейська федерація журналістів висловили солідарність із репортерами.

Європейська федерація журналістів (EFJ) заявила, що подібні залякування є цензурою, яка спрямована на те, щоб не дати суспільству отримати інформацію про те, що відбувається.

Із протестом проти насильницьких погроз виступило й національне італійське об'єднання журналістів ODG: «Росіє, журналістське розслідування – це не злочин».

ODG пояснює, що репортаж у зоні бойових дій не є підставою для відкриття кримінальних проваджень проти журналістів. Італійці називають це «новим тривожним сигналом проти свободи інформації».

Наразі італійська знімальна група вже в Україні, у безпеці, пише Women Press Freedom з посиланням на МЗС Італії.

Women Press Freedom наголошує, що воєнні журналісти «ніколи не повинні розглядатися як військові об’єкти»:

«Це явна спроба російської влади та її прихильників заглушити висвітлення українського контрнаступу. Воєнні кореспонденти, які виконують свій обов’язок повідомляти з передової, ніколи не повинні розглядатися як військові об’єкти. Напади на журналістів у зоні конфлікту є воєнним злочином, хоча Росія неодноразово нехтувала правилами війни, що призвело до вбивств і поранень багатьох журналістів після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році».

Організація додає, що загарбницька війна в Україні призвела до вбивства щонайменше восьми жінок-журналісток, чимало інших отримали поранення.

Погрози у російському просторі прозвучать і на адресу американських журналістів. Автори телеграм-каналу «Старше Едди» вдалися до насильницьких закликів і прямих погроз життю медійників:

«На CNN йдуть репортажі, де американські журналісти перебувають на нашому пункті пропуску «Суджа». Там працюють журналісти DW та інших західних каналів. Ми вбиватимемо їх за вторгнення на нашу територію у складі ЗСУ або поскаржимося в ООН з проханням засудити незаконну журналістську діяльність?» – пишуть блогери.

Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше відвідали Суджу в Курській області після приходу ЗСУ. Вони поговорили з місцевими жителями та показали ситуацію в російському регіоні. 

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Теги: росія історія війна посол військові розслідування Україна злочин місто кордон столиця поранення відео погрози

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