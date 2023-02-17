Українців атакували пропагандою класової ненависті

В України немає адекватного майбутнього, якщо бізнес і висококваліфікована робота не будуть шануватися

Є одна тенденція яка мене дуже напружує.

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Це зростання пропаганди класової ненависті. Прям постійно заможні і навіть відносно заможні протиставляються бідним.

І дуже часто – там де не треба.

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Причому я розумію, коли хтось хоче викрити корупціонера. О’кей. Вкрав. Доводьте.

Але оце: подивіться на якій машині він їздить, а гляньте який в нього будинок, вже дійшло до «блін, та в нього ноутбук дорогий, а ви ж не можете собі такий дозволити». І не тільки коли мова про держслужбовців (навіть коли раніше вони займалися бізнесом). Вже до бізнесу і менеджерів почали доколупуватись.

І ні, нешановні більшовики, коли ви апелюєте до якості життя і споживання, ви не ненависть до корупціонерів плекаєте, а ненависть до будь-кого, в кого є гроші і відповідний рівень споживання. Навіть якщо він їх заробив абсолютно чесно.

В України немає адекватного майбутнього, якщо бізнес і висококваліфікована робота не будуть шануватися. Бо щоб перерозподіляти національне багатство від багатих до бідних, треба щоб було що перерозподіляти.

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А в нас дуже бідна країна. Не «пограбована», а саме бідна. З дуже примітивною економікою. З низьким відсотком реально продуктивних людей, які спроможні створювати додану вартість.

І тут би оголосити національною ідеєю крім перемоги над Росією чесне збагачення, а частина громади вже за людьми з дорогими ноутами та флагманськими смартфонами бігає.

Трохи вкурвлює.